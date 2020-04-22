「數碼鴻溝」浮現 無網絡者弱勢

數碼鴻溝意指掌握資訊科技者，與未能掌握者之間的差距，例如因城市與鄉郊之間網絡基建不同而產生的差異，因民眾教育程度或經濟條件而產生的分別等，發展中國家更可能因性別造成資訊科技的資源落差。聯合國估計，截至2019年全球仍有約46%人口未連接網絡。

這些差距在疫情迫使人們留家以保持社交距離之際尤惹關注。美國網絡研究機構M-Lab分析美國各州的網速，指出今年2月至3月中美國初見疫情之後，下載速度低於美國聯邦通訊委員會（FCC）寬頻最低速度定義（如串流下載普通質素影片不低於3Mbps等）的州份急增10%，至3月底，全美62%縣的大多數居民並無政府定義的寬頻服務最低網速，其中紐約市最貧窮的布朗克斯縣的寬頻速度下跌中位數達10Mbps。M-Lab創辦人、賓夕法尼亞州立大學教授邁因拉斯（Sascha Meinrath）指出，疫情中民眾的工作、學習和生活都是在網上進行，因缺乏快速網絡連接而被迫與社會脫節的弱勢社群最易受害，「我們無法生存」。

人權組織籲取消數據上限

人權監察指出，在疫情危機中民眾有必要盡可能獲得資訊科技服務，以取得關鍵資訊，保障受教育權利與維持經濟活動，甚至滿足接受遙距醫療等需要。政府及網絡供應商應採取措施，援助因數碼鴻溝受害的一群，例如取消數據上限等，長遠令網絡普及化。

（衛報）