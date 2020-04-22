環球熱話：疫下網上教學 教育不平等惡化 基層難上網 貧國富國差距擴大

電話太小 難看清功課是否做妥

居於紐約布魯克林低收入社區的鐵拉（Tierra）育有4名6個月大至6歲的子女，其中就讀幼稚園和小一的子女與全美數百萬因疫情停課留家的學童一樣，需改為透過網上學習，不過過程對鐵拉而言毫不輕鬆。由於家中沒電腦，他們只能用家中iPhone看網上影片學習及做功課，惟電話太細小，難以看清功課是否已做妥，對教師的指示亦不時有疑惑。鐵拉也會播放卡通，以免年幼弟妹哭鬧打擾兄姊，這樣卻會令兄姊分心。她直言，疫情下要子女好好學習非常困難，「家中太多干擾了」。

美報告：22%家庭無寬頻 16.2%無電腦

不少家庭亦面對「停課不停學」的重重障礙。美國全國教育進展評估（NAEP）2019年發表報告，顯示美國約有22%家庭無寬頻網絡，無電腦的亦有16.2%，大多是低收入家庭或少數族裔。雖然地方政府、校方或慈善組織等紛紛藉由提供無線網絡的巴士、商戶共享網絡熱點、開放電腦室等方式，讓不便在家上網的學童能在網上學習，但相較可在家穩定上網的學童，需借用網絡資源的學童學術成績往往較差。報告形容，網絡資源差異猶如剝奪弱勢社群平等接受教育的權利。

專研數碼教學平等的達林—阿杜瓦納博士（Jennifer Darling-Aduana）向新聞網站Vox指出，網上教學實質比在學校當面教學更需要家長支援。例如家長需購得相應的視像軟件裝置，有足夠科技知識助子女設定軟件，確保他們能按指示完成作業等，而較年幼的學童特別要家長從旁督促指引。惟並非所有家長都有條件相助：在家工作的白領階層較可能照看子女，但低收入工人或因屬必要員工而需外出工作的家長便愛莫能助。另外，許多不諳英語的少數族群家長無法利用網上的英語資源，亦求助無門。

達林—阿杜瓦納認為，理想的網上學習需各方及早做好配套與準備，但現實是許多網上教學成了四不像，部分學童的困難無法解決。

90%富國有遙距學習 貧國不足25%

兒童權利關注組織兒童公民委員會（CCC）副行政總監羅德里格斯（Raysa Rodriguez）亦稱，不同階層的教育差異將在網上教學取代學校教學之下惡化，例如現時美國每10名公立學校學生便有一人住在庇護中心或其他臨時房屋中，在此情况下根本無法應付網上學習需求。

聯合國教科文組織指出，全球有188個國家正實施全國停課，影響達15億學童，佔全體學童91%。

美國智庫布魯金斯研究所普及教育中心共同總監維加斯（Emiliana Vegas）本月14日發表報告，指出疫情下教育不平等惡化的情况除了出現在同一國家內不同收入的社區與族群之間，亦很可能出現在富裕與貧窮國家之間。調查數據顯示，提供遙距學習的低收入國家不足25%，同時因缺乏網絡，部分學生無法獲相關資源，富國則多達90%有遙距學習。如按地區分析，撒哈拉以南非洲地區只有30%國家提供遙距學習機會（見圖表），亦未就疫情下如何支援學生學習為教師提供訓練或支援，令其教育機會最受疫情負面衝擊，勢加劇教育不公。

（Vox/新聞週刊）