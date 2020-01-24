CNN：美關注金正恩病危情報 中國存疑 韓稱未見朝鮮異動

CNN引述兩個消息來源，其一是一名直接知情美國官員透露，華府正監察金正恩術後「命危」的情報，其二是另一熟知該情報的消息人士稱，美國密切監察金正恩健康狀况的報告。另一美國官員周一（20日）向CNN稱，金正恩的健康確實引起關注，但其嚴重程度難以評估。CNN網站昨日首個版本的報道說「美國正監察朝鮮領袖金正恩在手術後陷入危殆的情報」，其後版本則較婉轉指美方監察的是「間接表明」（suggests）金正恩危殆的情報。

韓媒指上周做心血管手術 正療養

觀察朝鮮消息的韓國網媒Daily NK周一引述朝鮮消息人士報道，金正恩4月12日在平安北道妙香山的家族專用醫院「香山診療所」接受過心血管手術，正在當地附近的別墅療養。負責執刀的是平壤金萬有醫院的外科醫生，還有朝鮮紅十字綜合醫院、平壤醫學大學醫院的醫生參與。由於評估過金正恩手術後情况已好轉，大多數醫護人員於4月19日返回平壤，留下部分人跟進金正恩的康復情况。報道指出，金正恩因過度吸煙、肥胖和過勞，去年8月起因心血管疾病健康轉差，最近多次登上氣壓低的白頭山（中稱長白山）時病情更嚴重。金正恩的祖父金日成和父親金正日均死於心臟病併發症。

韓國消息人士指出，政府高層非常關注金正恩健康的報道，惟不能證實。青瓦台發言人昨表示，朝鮮境內沒有異動。青瓦台匿名高官亦向韓聯社說：「看不到勞動黨、軍隊、內閣有非常警戒的特別變動」，金正恩看來在正常活動，且不是在妙香山一帶。中國外交部發言人耿爽昨表示，知道有關金正恩病情的報道，但並不知道消息來源。中共中央對外聯絡部一匿名官員向路透社稱，相信金正恩「不是病重」。

缺席金日成冥壽活動惹揣測

金正恩執政以來，今年首次沒有出席4月15日紀念金日成冥壽的「太陽節」參拜活動，且自4月11日主持執政黨勞動黨政治局會議後沒有露面，惹起關注。金正恩今年以來共有17次公開活動，其中5次相隔了最少10天才露面。金正恩最長一次沒露面是2014年，當時有約6周沒露面。

此外韓聯社、Newsis報道 ，駐韓美軍近一星期的朝鮮半島偵察活動似乎轉頻繁，昨晨曾出動空軍E-8C偵察機和海軍P-3C海上巡邏機。美軍主要偵察機和海上巡邏機近一周內幾乎全部出動半島上空執勤，雖然可能是根據原定計劃執行任務，但有可能是發現了朝鮮的異常動向。

（綜合報道）