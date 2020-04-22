意下月逐步解封 總理：科學決定 非為經濟

意大利自3月10日起全國封城防止疫情蔓延。孔特（Giuseppe Conte）昨在facebook表示，國家下月起會逐步「鬆綁」，具體計劃本周內公布，但表明重開所有經濟活動是不負責任的決定，警告如此疫情會重新反彈，前功盡廢。

美專家：有抗體者未如預期多

他指出，重新開放的計劃是全國性的，但會考慮不同地方的情况，並稱解封是根據全面的研究和科學數據作出，不會為了滿足個別公司或部分產業的要求。

美英等國政府正研究為民眾進行新冠病毒抗體檢測，盼有助盡快恢復經濟活動。譚德塞周一表示，初步數據顯示，可能只有較小比例的人口曾受感染，不多於2％至3％。世衛技術專家、美國傳染病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）亦稱，初步顯示有抗體的人未如預期般多。

美國史丹福大學上周五（17日）一項4月初時在加州聖克拉拉縣所做的血清抗體檢測研究發現，當時約有3%人有抗體，顯示他們曾經受感染，比例較官方公布數字高逾50至85倍。按此推算，當時全縣約200萬人口中，有4.8萬至8.2萬人受感染，但他們大多沒有病徵。荷蘭一項針對7000名捐血人士的研究，也顯示僅3%人有抗體。

（衛報/路透社）

（抗疫新階段）