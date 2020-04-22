特朗普將簽令暫停外國移民入美 稱為遏病毒保就業

《華日》：料醫護農工獲豁免

特朗普在Twitter發文說：「鑑於無形敵人的攻擊，以及有必要保障我們偉大美國公民的工作，我將簽署行政命令，暫停讓移民來美國。」《華盛頓郵報》引述白宮官員稱，有關行政命令正在草擬，特朗普最快周二簽署。《紐約時報》引述多名知情人士報道，特朗普政府最快未來數天會下令禁止發出新綠卡和工作簽證，即在一段時間內不再批准外國人申請到美國居住或工作。《華爾街日報》引述美國官員稱，預計該行政命令將豁免醫護人員，尤其是那些幫助治療新冠病毒病人的醫療人員，農場工人也料獲豁免，他們當中約十分之一都是移民工人。

美國早前已因應疫情暫停全球大部分使領館服務，大多數的簽證審批工作亦已停止，因此現時幾乎沒有人可以透過申請簽證到訪或移居美國。國務院去年發出約46萬個移民簽證，美國公民及移民服務局亦處理了近58萬個綠卡審批。

被指藉機落實競選承諾

美國智庫卡托研究所（Cato Institute）的移民分析師諾拉斯特（Alex Nowrasteh）表示，《美國法典》第42卷給予特朗普可基於健康原因暫停移民入境，但若他真的簽署行政命令，將是美國史上首見。美國在1918年西班牙流感肆虐期間，仍允許逾11萬名移民進入美國。

諾拉斯特又指出，特朗普可藉公共衛生為由，落實他其中一項政策重點，就是反對移民入境。他在2016年競選總統時已承諾要興建美墨圍牆遏止移民湧入，最近在疫情期間，他已動用緊急權力，暫停保護未成年非法移民和尋求庇護者的法令，意味美國政府能立即遣返他們，或將他們拒於南部邊境之外。

（華盛頓郵報/華爾街日報）

（抗疫新階段）