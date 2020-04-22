負油價揭底牌 華府欲救乏板斧 封城大降需求 頁岩能源革命恐夭折

紐約5月期油價格昨日一度跌穿零，低見每桶-40.32美元。關鍵在於特朗普上周雖助斡旋沙特和俄國結束市場對峙，減少石油貨運量，但暫定的產量削減起碼要到下月才生效，令短期的期油價格仍難逃受重創，並迫使石油生產商匆忙尋找臨時貯藏空間。

40年來最嚴峻考驗

這次危機是美國自1970年代初的第一次石油危機以來的最嚴峻考驗，美國決策者數十年來一直將政策重心放在確保石油供應震撼不會重臨，並創立全國戰略儲備以捍衛市場，確保供應足夠全國汽車需求，但在美國原油產量去年底創新高，貯藏油桶早已填滿石油，華府目前沒有多少板斧來重振油價，遑論將之提高至能源業能生存的水平。

特朗普周一不諱言，政府正考慮停止接收沙特原油貨運，以支撐國內採油公司，「我們當然有許多石油，故我會研究一下（這方案）」，但他堅稱油價下跌只是短期，主因是缺乏需求，「問題是全球無人駕車……工廠關閉，商店關門」。部分共和黨國會議員正施壓以總統行政指令執行這措施。

美國能源部曾計劃以30億美元從市場收購原油用於國家戰略石油儲備，但被國會所阻，但能源部仍批准企業出租相當於3000萬桶原油的戰略儲備空間。即使再計入未來數周再追加出租4700萬桶的儲備空間，也遠遠不夠產量過剩的問題——私企油桶每日須承接逾200萬桶原油的多餘產量。

倘低價持續 逾千油企恐倒閉

跨國投行Raymond James石油分析師莫爾恰諾夫（Pavel Molchanov）說：「華府從根本改變這形勢的能力微乎其微。真正問題在於逾兩成的全球原油需求目前『下線』的事實，主要是因為新型冠狀病毒相關的封城。」

特朗普下令研注資救油氣工業

對美國來說，這場石油大貶值風暴的真正影響或在於重創其新興的頁岩能源行業。儘管紐約6月期油價格目前仍有每桶20美元，但頁岩能源研究公司Rystad Energy分析直指，這已足夠令大部分油企破產。該公司推算，倘若油價徘徊每桶20美元，到明年底或之前，會有533間石油探測和生產企業申請破產，倘若價低到10美元，更會有逾1100間油企要破產，相當於幾乎每間美國油企都撐不住。美國石油產量重回供過於求水平，關鍵正是頁岩能源革命。

特朗普昨日再在Twitter宣布，已下令能源部長布魯耶特和財長梅努欽擬定方案，為受困於超低油價的美國石油及天然氣業界注資救市，表明「永不會讓偉大的美國油氣工業倒下」。

加快重整全球能源體系

另外，封城引發的油價暴跌還可能加快全球能源體系的重整，催使各國更重視能源自給自足，以適應地緣政治為能源運輸的風險，包括發展可再生能源。總部設於迪拜的國際再生能源機構（IRENA）去年發表研究報告，指有力控制或取得重要能源資源和市場的國家，將更有力保護自身利益，以及增加對外經濟和政治影響力的籌碼。報告形容，中國全力發展太陽能和風能等的設備生產，或助其搶佔全球再生能源超級強國的先機。

（Politico/路透社/CNN/澳洲廣播公司）