焦點人物：防疫出色 小池百合子再掀風雲

抗疫走在安倍之前

因應疫情擴散，小池3月23日就警告東京都或需面對西方式的封城，及後多番要求中央頒布緊急狀態。直至4月7日，安倍才對東京都等7個地區頒布緊急狀態，但小池質疑只要求民眾盡量留在家中並不足夠。她最初與中央政府商討的要求休業對象包括理髮店及家居用品店，以及後期新增的彈珠機店等設施。

安倍政府憂慮對經濟造成重大影響，而且國家要全數承擔企業損失的巨額賠償，認為小型企業可照常辦公，而餐廳做好改善通風系統等預防措施已足夠。經濟再生大臣西村康稔要求緊急狀態地區的知事多等兩周，評估社交距離措施的效果，再決定是否要求休業。惟小池拒絕拖延，同意讓步將理髮店及家居用品店等剔出名單，最終雙方在本月9日的晚上達成共識。

小池曾就地方與中央的拉鋸抱怨：「我認為（知事的權限）有如公司總裁，但聽取許多有權者的意見後，我感覺更像一個中階管理層。」

小池呼籲嚴格執行防疫措施的身影亦成二次創作的材料。她本月10日在多名記者準備上前採訪時大叫「太靠近了」、「要保持社交距離」，有網民將有關片段經剪接混音成為長達十數分鐘的「洗腦」影片，亦有網民設計出以小池為主角的遊戲，讓小池驅散聚集人群得分，數小時內獲20多萬讚好。

《產經新聞》及富士新聞網（FNN）於4月11至12日做的民調顯示，有64%受訪者不支持政府應對疫情的手法，較上月底上升逾25個百分點，近83%人認為緊急狀態宣言來得太遲。對於東京都與中央政府就休業要求的分歧，有74%人認為東京都的做法更恰當。

觀望「小池之亂2.0」 挑戰相位

小池是日本首名出任防衛大臣、都知事及競逐自民黨總裁一職的女性。2016年，小池在未獲自民黨舉薦下獨自參與東京都知事，更一舉擊敗自民黨候選人，其後自立新政黨「希望之黨」，分別在東京都議會選舉及眾議院大選中挑戰自民黨，被政壇形容為「小池之亂」，但該黨在2017年眾院選舉中慘敗，更在翌年解散。如今她力倡大力抗疫而獲好評，惹外界關注會否出現第二波小池之亂。

政治評論家有馬晴海指出，小池在防疫對策的進取，與她致力在今年7月的都知事選舉前向選民展現領導能力有關，如今小池毋須自民黨協助亦自信能連任都知事，對安倍的攻訐肯定更不留情面。有分析認為，小池甚至有望挑戰首相寶座。不過要將地區支持度提升至全國層面並不容易。

明報記者