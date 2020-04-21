在家工作缺獨立空間 日人買帳篷當辦公室

《金融時報》報道，日本專賣家用品及家具的連鎖商店DCM Holdings表示，近兩星期小型露營帳篷的銷量增加了兩倍，相信是因為居家工作者極需要私人辦公室。大型辦公設備公司Sanwa Supply更率先推出了可立即組裝、能容納一桌一椅的150厘米高「私隱帳篷」（Privacy Tent），吸引大量查詢。

不過，帳篷只能解燃眉之急。住友林業株式會社社長市川晃表示，日本建築商向來傾向盡量擴大屋內的開放空間，使一家人容易相見和更為親近，但「人們將希望寓所有可以不受干擾的工作空間」，未來房屋將有必要包含小型辦公室或家庭辦公室（SOHO）單元。有地產發展商已着手重新設計住宅，並提供現樓改裝服務。

酒店日租辦公套餐 意外助長婚外情

另外，當地傳媒報道，有商務酒店為不便在家工作的白領推出日租計劃，卻讓有心人趁機大搞婚外情。NEWS Postseven報道，酒店業受疫情影響生意重挫，部分酒店為救亡，推出專為遙距工作者而設的日租計劃，早上可入住至晚上，收費約3000日圓（約216港元）。不過，有打工仔透露，到酒店工作已成為婚外情的上佳藉口。他向妻子聲稱在家無法集中工作，希望租用酒店以區分和家人相聚與工作的時間，但實質與情人密會，甚至與因夜店停業而尋求包養的女子交易。

（金融時報/NEWS Postseven）

（抗疫新階段）