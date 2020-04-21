封城居家令燃民怨 民粹領袖撥火 多地爆示威潮 聯國警告威脅和平安全

特朗普撐示威 巴西總統「犯聚」

近期多次放風表示要重啟國家經濟活動的美國總統特朗普，公然支持各州民眾上街抗議州政府的居家令，與他立場接近的巴西總統博索納羅周日（19日）更加入在首都巴西利亞軍方總部外的600名示威者行列，抗議地方政府頒布的居家令。人口超過2億的巴西確診人數為拉丁美洲最多，截至周日病例超過3.8萬，2400多人死亡。博索納羅表示，居家令傷害經濟，但上周六公布的民調顯示，大多數巴西人仍然支持禁令。美國《華爾街日報》和全國廣播公司周日公布的民調結果亦顯示，58%民眾憂慮美國經濟活動過早恢復，導致第二波疫情爆發。

除美國和巴西外，加拿大、印度、伊拉克和黎巴嫩等國近日都出現民眾示威，抗議封城影響生計 。俄羅斯南部周一亦有數百人示威，抗議政府的「不必要防疫措施」。印度孟買上周有數以萬計失去工作或無法返鄉的民工，無視限聚令舉行示威；疫情前已面臨經濟困局的黎巴嫩，首都貝魯特與的黎波里近期已最少出現3場大示威；伊拉克過去半年的要求政治改革運動退場，但在巴格達和南部納西里耶（Nasiriyah）等地，短暫的反封城示威零星出現。

低下層憂生計 「寧病死不餓死」

根據國際勞工組織估計，全球有20億人以打散工為生，手停口停。《華盛頓郵報》報道，封城禁足令使低下階層擔心飢餓甚於生病，出現新的貧窮問題和不滿情緒。以往每日掙取不足20美元（約156港元）的伊拉克巴格達20歲篤篤車司機法克爾（Hussein Fakher）說：「我寧願病死也不想餓死，或者看着我的妻兒餓壞而我卻無能力為他們提供食物。」他因為違反政府戒嚴令外出找工作，與打算向他罰款的警察打鬥。

阿拉伯地區恐現新動盪 學者憂更暴力

聯合國和國際貨幣基金組織（IMF）近日接連警告，新冠病毒大流行導致社會不穩。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱，社會不穩和暴力日增，將大大削弱應對疫情的能力，對「維持國際和平與安全構成巨大威脅」。

分析指出，局勢本已不穩的中東有可能成為另一爆發點。近10年前的「阿拉伯之春」餘波到現時仍在敘利亞、也門和利比亞持續，在伊拉克、黎巴嫩和阿爾及利亞早前出現的反政府第二波示威，雖然因疫情而暫停，但環繞經濟、貧窮和貪污的根本問題並沒有消失。英國倫敦政治經濟學院國際關係教授蓋爾蓋斯（ Fawaz Gerges）說，阿拉伯地區如果出現第二輪不穩，將不會只是民主訴求，而是社會爆發，會更加醜惡和暴力。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）