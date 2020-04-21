星單日確診1426宗新高 99％外勞

新加坡周一新增1426宗新型冠狀病毒確診個案，成為單日新高，使全國病例累計達8014宗，壓倒印尼與菲律賓，成為疫情最嚴重的東南亞國家。昨日的新個案之中，僅16宗為新加坡人或永久居民，即近99％確診者是外勞，顯示星洲的感染者異常偏重聚居於宿舍的外地勞工。新加坡合計18個外勞宿舍已列作隔離區，然而感染個案持續趨增，其中最大的感染群組逾1500人，為第二大群組的3倍。

多國外勞疫下待遇惹關注

同類情况亦見於外勞佔總人口一半或以上的波斯灣富裕國家。在科威特、阿聯酋、巴林，幾乎所有確診案例都是外國人，尤以居於擠迫與衛生欠佳的勞工宿舍為甚。

波斯灣國家近幾十年從南亞、東南亞和非洲，輸入數以百萬計從事建築、零售、能源等行業的低技術工人。最多是沙特，約有1000萬外勞，其次是阿聯酋的870萬和科威特的280萬。而卡塔爾全國275萬人，95%是外勞。

國際特赦等人權或勞工組織指出，控疫封鎖措施下被困於營地的工人，無法保持社交距離，更為脆弱。

儘管海灣國家已為經測試呈陽性的外勞提供醫療服務，但外勞社群擔心政府不願作全面治療。在卡塔爾的巴基斯坦建築工人拉希德說，工作人員到營舍做3次測檢，只帶走少數患者，「但這兒還有許多人生病……縱然我想回家，誰會幫我呢？我的政府？他們的政府？我們陷入了困境，無奈得很。」

馬來西亞眼見新加坡局面，上周六也開始對外勞展開大規模病毒檢測及囑咐僱主負責任保障外勞健康。該國合法與非法外勞約分佔220萬和330萬，他們亦很可能在侷促環境生活。

（衛報/亞洲新聞頻道）

（抗疫新階段）