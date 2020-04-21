一月6宗 東京「橫死」個案驗出新冠病毒

本月9日清晨約4時30分，一名60多歲男子被發現倒臥在東京都足立區北千住站附近的街上，其後不治，死因不明。男子在送院時曾說「胸口不舒服」，因此相關人員在他死亡後為他作病毒檢測，證實他感染新型冠狀病毒。調查人員表示，3月20日至4月20日一個月內，東京都發生6宗家中或街頭暴斃事件，死者之後均確診新冠肺炎。這些人在生前沒有前往醫療機構求診。

因應疫情擴大，日本政府上周四（16日）宣布把緊急狀態令適用範圍擴至全國47個都道府縣，直至5月6日，並呼籲民眾減少外出。

財政預算增6390億支出

不過中央社報道，上周末天氣晴朗，東京一些公園和商店街民眾甚多，千葉縣的太平洋海岸亦有很多來自其他縣市的衝浪客。千葉縣知事森田健作昨呼籲遊客暫時不要到該縣遊玩，以避免疫情擴散。千葉縣當局調查顯示，本月的假日，從外縣進來的人比去年同期只減少27％，距離政府希望減少七成至八成社交接觸的目標差距甚大。

鑑於受疫情重挫經濟，安倍政府決定向每名國民發放10萬日圓（約7190港元）紓困，因此須調整2020年度補充預算案，將財政支出總額定為25.6萬億日圓（約1.8萬億港元），較本月7日決定的預算案增加約8.88萬億日圓（約6390億港元）。

內閣會議昨敲定調整後的預算案，預計27日送交國會審議，並於月底黃金周長假前通過。每人10萬日圓的補助金需透過郵寄或網上申請，政府希望能在5月中派發。

（日本電視台新聞網/共同社）

（抗疫新階段）