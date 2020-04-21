約翰遜5缺席關鍵會議 政府長文護航

《星期日泰晤士報》指約翰遜不僅缺席5次COBRA會議，又引述爆料者和科學家指政府在1月底至2月仍對於抗疫充滿自信。報道指在1月第3個周五疫情已在全球擴散，但在COBRA會議上政府仍指疫情對英國民眾的風險低。報道指首相府淡化新冠病毒的威脅，及表現出幾近滿不在乎的態度超過一個月。

指由其他人主持屬正常恰當

政府周日反駁稱在1月初就採取行動，努力改善其準備能力，政府又因應疫情在內部展開大量而仔細的工作。政府亦透過在衛生部媒體中心發帖文，反駁稱COBRA會議由首相以外人士主持是完全正常及恰當的做法，變相承認約翰遜缺席會議一事。高文浩周日稱，指首相缺席會議說法荒謬，稱部分會議由衛生大臣或其他官員主持，但重大決定仍由首相決策。惟他其後亦承認首相未有出席5次會議；約翰遜在3月2日首次主持會議。

英國政府亦被指在資源緊絀下仍向中國出口27.9萬件防護裝備。政府回應稱，相關裝備並非來自大流行疫情的庫存，英方在中國急需時提供裝備後已獲中國回饋，在4月2日至15日就從中國收到逾1200萬件個人防護裝備。

約翰遜的抗疫措施一直惹爭議，他3月初時還稱會繼續跟人握手，其首席科學顧問上月13日聲言考慮採取「群體免疫」策略，激起公憤，政府隨後因應疫情轉差大幅加強抗疫措施，包括實施封城令。約翰遜及後感染新型冠狀病毒，更一度進深切治療部，目前正休養。

菲臘親王發聲明 向醫護致謝

影子衛生大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）指報道的調查顯示約翰遜在疫情初期毫無作為。他認為約翰遜在整個2月缺席5次COBRA會議是嚴重問題，因為當時全球已意識疫情嚴重。他說﹕「我們知道（政府在應對疫情上）出現嚴重失誤，我們知道我們的國民保健服務（NHS）前線醫護缺乏個人防護裝備……我們是否太遲封城亦是大疑問。而現在我們得悉首相在疫情之初錯過5次會議。」

另外，英女王伊利沙伯二世丈夫、98歲的菲臘親王昨罕有發表聲明，向前線醫護致謝。菲臘親王2017年8月退休後，甚少公開亮相，目前正跟英女王居於溫莎堡。

（CNN/天空新聞）

（抗疫新階段）