血腥12小時 加國槍手扮警殺16人 名下牙科診所被迫休業 警查是否不滿抗疫措施

皇家騎警表示，上周六（18日）晚約10時接報在距離新斯科舍省（Nova Scotia）首府哈利法克斯市約130公里的小鎮波塔皮克（Portapique）一住宅有人開槍，警員到場後發現屋內外多人死亡，晚上10時半後警方要求居民留在家中並鎖上門。

警方之後調查，發現疑兇布51歲疑犯沃特曼（Gabriel Wortman）也在多個不同地點殺人，並縱火焚燒多間建築物。

穿皇家騎警制服 駕「警車」行兇

警方追捕沃特曼至周日，並在Twitter發布他的照片，稱他可能穿著看似加拿大皇家騎警的制服及駕駛「警車」，但他並非警察。當地一名居民表示，周日早上駕車外出，看到兩輛警車在焚燒，「一名警員跑向其中一輛起火的警車，我們聽到槍聲，一名警員似乎受了傷」。經過徹夜搜捕，其間警方一度與沃特曼駁火，最後於周日早上在波塔皮克以南約90公里的恩菲爾德（Enfield）一處油站拘捕沃特曼，之後警方稱槍手已死亡，但沒有說明是否被警方擊斃。

不排除初有目標 後隨機殺人

加拿大皇家騎警官員勒基（Brenda Lucki）表示，暫無迹象顯示這是一宗恐怖襲擊，她相信，槍手最初有其行兇動機，但之後就轉向隨機殺人。警方稱，沃特曼與部分死者沒有明顯關連。 今次慘劇死者包括服務警隊23年的女警史蒂文森（Heidi Stevenson），她已婚，育有兩名孩子，在保護民眾時殉職。

沃特曼在波塔皮克灘路有兩個物業，並在新斯科舍省達特茅斯（Dartmouth）經營一間假牙診所，有鄰居稱，沃特曼酗酒，其診所因新冠肺炎疫情關閉。警方稱，會調查槍手動機是否與此有關。

平日溫文 診所顧客訝異犯案

當局表示，沃特曼行兇期間一度穿上警察制服，又駕駛一輛用雪佛蘭休旅車改裝成的警車。報道指出，沃特曼自高中起已對警隊着迷，又常吹噓自己有翻新舊警車的愛好。他在高中畢業紀念冊寫到自己的未來「可能成為皇家騎警」。住在附近社區的斯特普爾斯（Nathan Staples）表示，數月前沃特曼曾問他可否將其家中的舊警車賣給他，「他真的很愛警察紀念品」。

沃特曼一名假牙顧客斯溫尼默（Billy Swiminer）亦稱，沃特曼愛在拍賣會買舊警車，「他給我看他改裝的一輛警車照片，很像真的皇家騎警警車，他還有一套警察制服」。另一顧客克羅克特（David Crockett）對於沃特曼行兇感驚訝，「據我所知，他很安靜、溫柔及平易近人……他看來很正常，不像會做這種事的人」。

今次是加拿大歷來死傷最嚴重的槍擊案，死傷超過1989年蒙特利爾工程學院槍擊案，當時一名槍手殺死15名女子。

（衛報/路透社/環球郵報）