美前財長奧尼爾病逝 耿直著稱

受壓被炒 拒配合白宮說謊

奧尼爾1987年出任美國鋁業公司Alcoa總裁，2000年離任時該鋁企收入大增兩倍。喬治布殊上台後，他獲邀出任財長，但不到兩年因其率直敢言作風於2002年12月被罷免。白宮要他向外界說自己希望回歸私人生活，但他拒絕，說：「我老了，來不及現在才開始說謊。」奧尼爾曾稱錯估對白宮的影響力，「我以為大家都是一致，基於事實作決策，但我錯了」。

奧尼爾下野後為蘇斯金特（Ron Suskind）提供材料，寫成著作The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O'Neill（暫譯《忠誠的代價》）。蘇斯金特在Twitter說，奧尼爾透過書對全世界披露事實，包括伊拉克沒有大規模殺傷力武器、副總統切尼攬權以及喬治布殊的軟弱，「他信仰真理，卻也因此丟官，他是真正的美國英雄」。

（法新社／紐約時報）