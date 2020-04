美前財長奧尼爾病逝 耿直著稱

受壓被炒 拒配合白宮說謊

奧尼爾1987年出任美國鋁業公司Alcoa總裁,2000年離任時該鋁企收入大增兩倍。喬治布殊上台後,他獲邀出任財長,但不到兩年因其率直敢言作風於2002年12月被罷免。白宮要他向外界說自己希望回歸私人生活,但他拒絕,說:「我老了,來不及現在才開始說謊。」奧尼爾曾稱錯估對白宮的影響力,「我以為大家都是一致,基於事實作決策,但我錯了」。

奧尼爾下野後為蘇斯金特(Ron Suskind)提供材料,寫成著作The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O'Neill(暫譯《忠誠的代價》)。蘇斯金特在Twitter說,奧尼爾透過書對全世界披露事實,包括伊拉克沒有大規模殺傷力武器、副總統切尼攬權以及喬治布殊的軟弱,「他信仰真理,卻也因此丟官,他是真正的美國英雄」。

(法新社/紐約時報)