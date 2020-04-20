29諾獎得主罕有聯署 斥雪佛龍打壓環保律師

參與聯署公開信的諾獎得主，來自美國、英國、加拿大、瑞士、加拿大、奧地利、伊朗、也門、危地馬拉、利比里亞、挪威等國，包括和平獎（1996年得主、東帝汶前總統奧爾塔）、經濟學 、醫學、物理學、文學（2003年得主、南非作家庫切）和化學獎得主。他們在信中稱讚59歲的東齊格爾是跟「石油巨頭雪佛龍展開廣泛訴訟的英雄、受害者」，形容雪佛龍對待他的手法是全球最嚴重的司法騷擾和誹謗案之一。

當事人代石油污染受害原住民索償

東齊格爾代表3萬名原住民和小農戶在厄瓜多爾向雪佛龍提出集體訴訟，指雪佛龍自1964年在亞馬遜地區開採石油活動，污染土地兼導致癌症、畸形兒及免疫系統受損的生態人權災難。他們2013年勝訴，法庭裁定雪佛龍要賠償95億美元（約740億港元）。

不過，雪佛龍並沒有賠償分文。雪佛龍在厄瓜多爾沒有資產，又在美國的法院申辯厄瓜多爾裁決有問題，法院裁定厄瓜多爾沒有司法管轄權索賠。東齊格爾對雪佛龍窮追不捨，雪佛龍則反指東齊格爾及其委託人賄賂法官等，更游說要將其從律師協會除名。社會企業責任新聞網（CSRwire）2018年披露的雪佛龍內部備忘錄揭示，雪佛龍要報復「剷除」東齊格爾。

2014年紐約區域法官卡普蘭（Lewis Kaplan）支持雪佛龍對東齊格爾的指控。儘管有報道指出，親身作供的一名厄瓜多爾法官，其實收受了雪佛龍逾100萬美元（780萬港元），而該主要證人後來在厄瓜多爾庭上承認，他當日謊稱目擊東齊格爾行賄。但這些都無改紐約的裁決。

遭司法狙擊 破產除牌面臨入獄

東齊格爾不服上訴，卡普蘭卻指摘他不遵守裁決。卡普蘭在聯邦檢察官拒絕起訴東齊格爾後，罕有指派私人律師行Seward＆Kissel處理其藐視法庭的指控。該律師行2018年受聘於雪佛龍，但在該案去年7月開審前兩星期才公開此事。而卡普蘭在沒有陪審團的聆訊中，命令東齊格爾戴腳鐲受監視下，在紐約寓所接受軟禁等候審訊。

雪佛龍否認指控：對方違判決多次

東齊格爾迄周一被軟禁了259天。1997年諾貝爾和平獎得主威廉斯（Jody Williams）批評雪佛龍不惜利用公關公司和斥數以十億美元去滋擾東齊格爾，旨在向環保人士、全球運動人士施壓。

雪佛龍則發聲明，強調厄瓜多爾最初的判決有問題，損害環境的指控並不成立，又稱東齊格爾曾多次違反法庭判決。

（衛報/國家雜誌）