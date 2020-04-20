英研「紅綠燈」3階段解封

報道稱，藍韜文、高文浩、財相辛偉誠及衛生大臣夏國賢目前正草擬解封方案。計劃中學校最早3周後復課，但屆時不同年齡的學生只會在每周部分時間回校或隔周回校。首批回校的將是小學生，和明年要參加GCSE或A Level考試的學生。復課3個選擇為5月11日、6月1日或9月。若復課延誤，明年參加GCSE或A Level的考生將要在6周的暑假期間上學，當局亦可能把考試推遲兩個月至2021年7月。

政府將向非必要的店舖如服裝店和園藝店等可執行社交距離的店舖「開綠燈」重開，讓巴士及鐵路全面運作，「國民保健服務」（NHS）亦可做非緊急手術。「黃燈」可能在5月底或6月初開始，將有更多商店和企業鬆綁，但酒吧、餐廳及大型活動，則要到7月或夏天稍後時間分階段重啟。不過，年逾70歲等較脆弱人士，將停留在「紅燈」多月，可能直至明年秋天才完全解封。

西班牙放寬兒童外出限制

歐洲重災區西班牙昨日死亡人數增加410人，是約1個月來單日新增死亡人數最低數字。西班牙首相桑切斯上周六表示會延長封城兩周至5月9日，但將會增加彈性，讓自3月14日起留家的兒童可以外出「呼吸新鮮空氣」，但仍會有所限制。

西班牙上周已局部恢復經濟活動，但大部分人仍然要居家。桑切斯上周六表示，已渡過最嚴峻的時刻，但成果依然脆弱。他將尋求國會允許延長國家緊急狀態，下一階段的封鎖可能從4月27日開始「不對稱」實施，意味着部分地區或團體的限制可能鬆綁。政府將與國內17個地區的領袖開會商討。

（星期日泰晤士報/路透社）

（抗疫新階段）