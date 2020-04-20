美多州示威反封城 威脅公民抗命

新罕布什爾州首府康科德（Concord）上周六有約400人示威，聲言當局對疫情說謊，要求原定5月4日結束的封城安排能提早解除。馬里蘭州的安那波利斯（Annapolis）有示威者在車內揮動「貧窮也會殺人」等標語。得州亦有逾250人在位於奧斯汀的州議會外示威，陰謀論網站InfoWars是發起組織之一。示威者一度大叫「炒掉（抗疫大將、國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監）福奇」的口號。

不滿影響生計 侵犯人權

67歲的塔布斯（Denny Tubbs）為俄亥俄州一個支持擁槍權組織的領袖，上周六參加在首府哥倫布舉行的示威，他稱並非要反對抗疫，但認為不應採取封城打擊經濟的方式。當地著名保守派人士扎維斯托夫斯基 （Tom Zawistowski）稱5月1日仍未改變狀况，下一步將會是公民抗命。

有商界更採取法律行動對抗，禮服租借公司Gilded Social的擁有人已入稟控告俄亥俄州衞生部總監阿克頓（Amy Acton），指她下令「非必要的業務」在疫情下暫停是缺乏憲法依據。

民調：大多數支持封城 特朗普唱反調

《金融時報》昨引述民調指大多數美國人支持封城措施，皮尤慈善信託基金會一項調查更指三分之二受訪者擔心封城限制會過早解除。總統特朗普周六聲稱，美國具備的檢測能力足以開始重啟國家，又點名批評密歇根及弗吉尼亞民主黨籍州長。紐約州長科莫等人一直強調，若未有大規模檢測，重啟經濟活動十分高風險。

（金融時報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）