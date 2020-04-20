富國農戶倚重外勞 無保障惹非議

高價作物需人力 放寬外勞簽證

史丹頓一家在英國東南部肯特郡務農，往年3月已準備迎接70、80名羅馬尼亞勞工收割蘆筍，如今只得7名幫工。一些英國草莓農民一邊設法拖慢果實成熟，一邊尋找額外勞動力。

不少國家的農業依靠境外勞工負責採摘和運輸農作物，可是因控疫措施俱陷人力短缺。例如法國農業需要從東歐或北非輸入20萬人。英國農業目前欠缺約7萬名來自羅馬尼亞、保加利亞等地的臨時工，5月開始的採摘高峰期還要最少10萬人。

美國封墨西哥邊境後亦影響農業外勞工作，當局4月15日放寬農業外勞簽證請，以紓緩農業人力問題。西班牙則批准黑市居民到農場工作。

為防疫，德國會要求外勞入境接受體檢；倘表面無恙，他們要穿著防護裝備，跟僱主其他工人分開生活和工作。自掏腰包包機輸入外勞的英國大農場如G’s Fresh，預先分發口罩與消毒劑，安排他們分成不同小組檢疫，待結束隔離後才正式安排工作。

不過外勞通常欠保障，在病毒流行下的處境更惹人擔心其待遇和安全。美國經濟政策研究所移民法總監科斯達（Daniel Costa）指出，來自墨西哥等的外勞全國平均時薪僅12.96美元（約101港元），如今更被壓價，危險工作沒有保障。

（衛報/金融時報/Mother Jones）

（抗疫新階段）