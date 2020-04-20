經濟停擺 美農日倒1400萬公升牛奶

【明報專訊】在民眾擔心疫情影響食物供應而大舉搶購的同時，美國亦有數以萬噸計的食物因學校停課或企業改為在家工作而無法銷售，造成大量浪費，令農民大感心痛。
易腐壞 內銷不成出口無利可圖
《紐約時報》指出，疫情下餐廳酒店休業，學校停課等，令一些農民失去逾半客戶。儘管不少人轉為在家吃飯，令超市銷售額激增，但未足以抵消過往數周原擬供應予學校及企業的食物損耗，特別是容易腐壞的乳製品與新鮮蔬果。許多農民表示，已將部分食物捐贈給食物銀行及其他慈善組織，惟雖然這些組織向來有龐大需求，但在保存食物的設備與協助派送的義工有限，難以吸收大量剩食，而農民採收農產品後捐贈亦需成本，成為另一財務負擔。即使想將產品出口，不少國際客戶亦受疫情影響，匯率波動更令出口無利可圖。
許多農民鑑於儲存等成本壓力，選擇就地將農產品傾倒掩埋。美國最大型乳製品生產商組織「美國奶農」（Dairy Farmers of America）估計，奶農每日傾倒的牛奶多達1400萬公升。大型養雞企業桑德森農場（Sanderson Farms）現時每周銷毁達75萬枚未孵化的雞蛋，佔總產量的5.5%，打碎的雞蛋只能加工成寵物食品。位於佛羅里達州及喬治亞州的大型農場H.C. Hatton早前亦銷毁數百萬磅大豆及椰菜，農場東主之一的亞倫（Paul Allen）直言，情况「太讓人心疼了」。