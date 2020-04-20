經濟停擺 美農日倒1400萬公升牛奶

易腐壞 內銷不成出口無利可圖

《紐約時報》指出，疫情下餐廳酒店休業，學校停課等，令一些農民失去逾半客戶。儘管不少人轉為在家吃飯，令超市銷售額激增，但未足以抵消過往數周原擬供應予學校及企業的食物損耗，特別是容易腐壞的乳製品與新鮮蔬果。許多農民表示，已將部分食物捐贈給食物銀行及其他慈善組織，惟雖然這些組織向來有龐大需求，但在保存食物的設備與協助派送的義工有限，難以吸收大量剩食，而農民採收農產品後捐贈亦需成本，成為另一財務負擔。即使想將產品出口，不少國際客戶亦受疫情影響，匯率波動更令出口無利可圖。

許多農民鑑於儲存等成本壓力，選擇就地將農產品傾倒掩埋。美國最大型乳製品生產商組織「美國奶農」（Dairy Farmers of America）估計，奶農每日傾倒的牛奶多達1400萬公升。大型養雞企業桑德森農場（Sanderson Farms）現時每周銷毁達75萬枚未孵化的雞蛋，佔總產量的5.5%，打碎的雞蛋只能加工成寵物食品。位於佛羅里達州及喬治亞州的大型農場H.C. Hatton早前亦銷毁數百萬磅大豆及椰菜，農場東主之一的亞倫（Paul Allen）直言，情况「太讓人心疼了」。

（紐約時報）

（抗疫新階段）