封城阻蜂農授粉路 北美糧產隱憂 專家:全球逾1/3收成依賴蜜蜂傳粉

聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，全球出產的農作物中，近75%依賴授粉動物為植物傳播花粉才可持續生產，亦有助維持農作物多元，其中蜜蜂是最重要的授粉動物之一。國際養蜂業聯會（Apimondia）指出，全球約三分之一的食物需靠蜜蜂授粉生產，美國農業部更估計，單在美國，蜜蜂授粉生產的作物如莓果、瓜類、西蘭花和杏仁等，總值可高達150億美元（約1170億港元）。惟疫情卻妨礙蜜蜂授粉。

外勞簽證阻滯 物流不暢

擁有7.5萬個蜂巢的美國蜂農兼美國蜜糖生產商協會主席埃迪（Kelvin Adee）向《金融時報》稱，蜂農一般會以貨車運載蜜蜂在不同的農業區之間出行，以便採集到更多花蜜，亦會受僱助農民為農作物授粉。這些工作大部分原是由來自拉美的工人協助實行，但如今受疫情所限，工人難以取得簽證入境，令業界人手短缺。

美加本土蜜蜂少 依賴進口

埃迪又稱，雖然自己成功在每年2至3月展開、全球最大型授粉活動加州杏仁授粉季前僱用足夠的人手，但因封城關係，團隊每次移動不同的地區，便須按部分州份規定而自我隔離，令授粉進度大幅落後。目前有近30個州份要求跨州旅客抵達後自我隔離，包括佛羅里達、阿拉斯加等。

國際養蜂業聯會科學委員會主席加西亞（Norberto Garcia）指出，美國及加拿大等地因本土蜜蜂數量不足，每年均需從澳洲、新西蘭、墨西哥、智利等地進口大量蜜蜂授粉，惟疫情令許多航班取消，機場亦關閉，令部分蜂農無法購買蜜蜂。在英國展開都市養蜂計劃的養蜂人狄克遜（Luke Dixon）稱，物流問題與申請許可文件都成進口蜜蜂的瓶頸，「未來數周對需要蜜蜂授粉的農民來說將是關鍵」。

另一方面，多地蔬果供應因封城影響面臨短缺。路透社引述物流業界稱，在疫情下空運航運均受阻，影響農產品進出口，即使較為耐放的橙、檸檬等亦可能久待至變壞。肯尼亞農產品聯盟透露，即使歐洲等地因民眾囤貨等原因急需蔬果補貨，惟非洲生產商在防疫措施限制下無法出貨，有主要供應歐洲豆類的大型生產商因而已要求半數工人休假。歐洲農業組織Freshfel Europe代表比納德（Philippe Binard）亦指出，人手缺乏對需要較多人手採收的高價農作物如草莓、蘆筍等影響尤深，會導致供應短缺及價格上漲，他估計未來超市可能轉向出售在供應鏈中較易採用機械化運作的農作物。

（金融時報/路透社）

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