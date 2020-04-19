史丹福初步研究：4%人有抗體 遠超預期 新冠病毒傳播力強 致命率低

這項研究的對象是4月初時加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）約3300人的血液樣本，發現當中每66人即有1人受到新冠病毒感染。研究人員據此推算，估計全縣約200萬人口中，當時有4.8萬至8.2萬人受感染，即約2.4%至4%，遠遠高於官方公布的約1000人確診的數字。這項是全球各地進行的十數項「血清現患率」（seroprevalence）研究之一，用以嘗試在缺乏廣泛檢測診斷下推測出真正的感染率。兼任世衛流感研究部門主管的墨爾本多爾蒂感染和免疫研究所病毒學家堪塔（Kanta Subbarao）解釋，血清現患率測試可提供在特定時間和特定人口受感染比例的簡况，對新冠病毒這種經常全無或僅有輕微病徵的例子來說特別重要。

參與研究的史丹福大學衛生經濟學家巴塔查里亞（Jayanta Bhattacharya）稱，將所得數據結合年齡、性別、病徵、合併症和社會經濟地位等數據，研究還有助回答其他因素的問題，例如是兒童在傳播感染的角色、無症狀感染的比例等。

「感染死亡率」助改進反應模型

血清研究還可提供更準確的「感染死亡率」（IFR）。聖克拉拉縣統計顯示，死亡率應為0.1%至0.2%，相當於在4.8萬至8.2萬的感染者中，只有約100人死亡。直至4月10日，該縣官方死亡人數為50人。這數字低於現時西方普遍的3%至4%說法。南加州大學衛生經濟學家蘇德（Neeraj Sood）則稱，準確IFR數字可改進決定公共衛生反應的模型，若病毒致命率低於估算，此前圍堵病毒措施及其經濟和社會影響等的討論再會有大變化。

澳洲國立大學微生物學專家科利尼翁（Peter Collignon）則提醒，研究所用的商業用抗體檢測工具，只以少量人的樣本評估得出，或影響結果準確度。

研究結果上周五（17日）刊登於衛生科學未定稿本（pre-print）論文庫medRxiv，等候同行評議（peer review）後再正式發表。

（自然/衛報）

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