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2020年4月19日星期日
國際要聞
多國護理院舍爆疫 如「死亡深淵」 逝者人數佔全國近半 專家：乏地方、資源、訓練所致
加國安老院職員逃亡 棄130長者
民眾示威反隔離 特朗普撥火
英建議醫護用病人袍 工會抨擊
日本大和市通過新例 要求市民戴口罩
新加坡日增942宗破頂
哥國「毒梟牌」物資
史丹福初步研究：4%人有抗體 遠超預期 新冠病毒傳播力強 致命率低
海綿物料助儲氣 氫氣車效能提升
聯國：朝藉中國非法賣煤炭
NASA SpaceX下月載人升空
哥國「毒梟牌」物資
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【明報專訊】在墨西哥哈利斯科州首府瓜達拉哈拉，民眾上周五（17日）接過一箱印有著名毒梟「矮仔」古斯曼肖像、包含食品和衛生物資等民生必需品的禮包。
（法新社）
（抗疫新階段）
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