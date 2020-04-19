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哥國「毒梟牌」物資

【明報專訊】在墨西哥哈利斯科州首府瓜達拉哈拉，民眾上周五（17日）接過一箱印有著名毒梟「矮仔」古斯曼肖像、包含食品和衛生物資等民生必需品的禮包。

（法新社）

（抗疫新階段）

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