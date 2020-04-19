英建議醫護用病人袍 工會抨擊

此前，當局建議治療新冠病毒確診者的醫療人員穿著用完即棄的長袖防水袍。惟英國醫療產業協會（NHS Providers）主席提醒，部分醫院的深切治療病房，所用的同類保護袍很可能於周末耗盡。英格蘭公共衛生署上周五公布新指引，表示「在物資極度短缺的情况下，需要採取一些折衷方法改善個人防護裝備的供應」。指引提到，倘沒有正規的防護長袍，處理插喉等高風險程序的醫生和護士，應改用一次過而不防水的連褲工作服或長袍，配上塑料圍裙。不然，要考慮重複使用個人防護裝備，或者改用可重用的不防水醫生袍、長袖實驗室工作服，甚至長袖病人袍。新指引又建議，醫院可考慮規限防水袍僅用於會產生氣霧的醫療過程和手術。

皇家護理學院批評當局未經充分諮詢就修訂指引。代表醫生的英國醫學協會（BMA）表示，若要建議醫護人員重用防護裝備，必須取決於科學證明可行，而非取決於供應。BMA主席哈伍德說：「殉職醫護已夠多了，不能指望更多醫生及其同事要為拯救他人而犧性。」

英政府包機 從中國運物資

政府稱這周末會把10億件個人防護裝備分發全國。《每日郵報》昨報道，英國政府早前包了英航一班客機，花28小時來回中國一趟，運載口罩、手套、防護服等250萬件個人防護裝備，以及呼吸機零件等醫療補給品返英。

（英國廣播公司/金融時報/衛報）

（抗疫新階段）