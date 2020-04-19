民眾示威反隔離 特朗普撥火

弗吉尼亞州的示威由名為「重啟弗吉尼亞」（ReOpen Virginia）等幾個組織分別主辦，共通點是要求推翻州政府停止非必要商業活動的決定。重啟弗吉尼亞的聲明宣稱，政府要求病人留家才叫隔離，「要求健康公民留家、迫使商店和教堂關閉是叫暴政」。

在密歇根，數百名居民聚集在首府蘭辛抗議居家令，要求官員重啟商業活動，相信是迄今全國最大規模。部分示威者更戴上特朗普競選標誌的「讓美國再次偉大」紅帽和支持特朗普的T恤。在肯塔基，有示威民眾打斷州長的每日疫情匯報，明尼蘇達州亦有民眾到州長寓所外示威。俄勒岡、愛達荷和得州未來數日都有人在策劃示威。

據約翰霍普金斯大學的最新統計，全國有至少67.2萬宗確診個案及至少3.3萬人死。疫情爆發促使各州州長採取封城措施，要求民眾居家，並停止非必要的商業活動。此舉明顯令經濟受損，亦令以經濟表現作主打的特朗普憂慮連任選情，近期開始放口風力促盡快重啟經濟。

《紐時》：令人想起茶黨運動

特朗普上周五在Twitter發文支持示威者，更呼籲他們要「拯救你們偉大的（美國憲法）第二修正案，它遭受圍攻！」密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）回應稱，希望特朗普的推文「不是在鼓勵更多抗議活動」。弗吉尼亞州州長諾瑟姆（Ralph Northam）則說，自己和下屬正忙於打生物戰爭，沒空捲入特朗普的Twitter戰爭。

《紐約時報》分析，各地出現的要求放寬管制抗議活動，令人想起茶黨（Tea Party）運動初期情况，當時怒氣沖沖的群眾曾闖入民主黨國會議員在市政廳的會議，抗議時任總統奧巴馬的醫保改革。兩者都出現激情的示威群眾，而且幕後都牽涉到重量級保守派人士和金主。

（紐約時報/美國廣播公司/路透社）

（抗疫新階段）