加國安老院職員逃亡 棄130長者

僅兩護士留下照料

事發於蒙特利爾市郊多爾瓦勒（Dorval）的赫倫護老院（Résidence Herron），近幾周有至少5人死於新冠肺炎，法醫仍在檢驗其他數十人的死因。院內大多數職員已離開，只剩下2名護士照顧130名長者，當衛生部門人員接報趕到現場救援時，發現很多長者多日來無人餵食，出現脫水現象，奄奄一息躺在牀上，有些人身上沾滿排泄物，有些人則從牀上跌到在地上，還有兩人死了多天無人察覺。

父親本月死於新冠病毒的惠蘭德（Peter Wheeland），其87歲母親住在赫倫護老院。他稱母親本月7日腹瀉，坐在輪椅上穿著弄髒了的尿片3小時無人更換，她哭着求救，惟按緊急掣無人回應。她其後被送往醫院，確診感染新冠病毒。當地衛生部門現已接管這間護老院，死者家屬向該院舍的東主提出集體訴訟，索償500萬加元。

除了加拿大，意大利米蘭一間護理院，自新冠病毒爆發以來已有190名長者死亡。當局正調查該院舍及倫巴第其他護老院有否涉疏忽照顧。衛生警察表示，上周檢查了全國600間護理院，發現17%院舍違規，其中15間必須關閉。

（法新社/哥倫比亞廣播公司）

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