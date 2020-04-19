多國護理院舍爆疫 如「死亡深淵」 逝者人數佔全國近半 專家：乏地方、資源、訓練所致

《紐時》分析全國數據，估計全美有逾3.6萬名居於護理院舍或是相關人士染疫，至少7000人死亡，佔全國死亡個案近五分一。有關設施包括療養院、輔助生活設施、照顧失智患者的設施、退休及高齡人士社區中心和長期復康設施。在疫情重災區紐約州，官員上周五（17日）首度披露72間出現5宗死亡個案或以上的長期護理設施名稱，單是紐約市及近郊，就有至少14間護理院舍有逾25人死亡。

愛爾蘭過半死亡與院舍有關

英國最大護理院舍代表組織Care England昨日警告，在英國護理院舍因新冠病毒死亡的人可能高達7500人，比官方估計多5倍。英國組織「國際長期護理政策網絡」（LTCPN）亦綜合多國早期數據，其中愛爾蘭官方數據顯示，截至上周一（13日）有逾55%新冠肺炎死亡個案與護理院舍有關。法國衛生部上周三公布，全國有逾8400宗死亡個案居於護理院舍，佔總數49%。比利時截至上周四，涉及護理院舍的死者超過2300人，同樣佔49%，意大利及西班牙等地的非正式數據亦顯示類似狀况。研究人員強調數字來自不同來源，加上各地檢測及記錄死亡個案的政策不同，故難實際比較，但期望及早喚起各界關注護理院舍疫情。

美專家：1感染即可致多人死亡

在護理院舍這類狹窄的環境，職員經常在不同房間移動，尤其易令病毒傳播。有份撰寫報告的倫敦政治經濟學院學者科馬斯—赫雷拉（Adelina Comas-Herrera）指出，護理院舍幾乎不可能執行社交距離措施，加上有易受感染的人，職員亦沒得到足夠支援和培訓。美國紐約州前副州長、目前推動防止傳染病教育項目的麥考伊（Betsy McCaughey）亦指出，有些護理院舍已不堪重負，環境擠迫且人手不足，只要出現一名感染者即可導致多人死亡，情况有如「死亡深淵」。

《華郵》：逾600間院舍現確診個案

《華盛頓郵報》統計，美國有662間護理院舍出現過確診病例，其中四成近年曾至少一次違反聯邦控制傳染病的標準，包括沒追蹤有病徵的院友、未能確保職員更換污染手套、洗手或穿個人防護裝備和使用未經消毒的工具等。聯邦機構上月起檢查護理院舍的控疫措施，發現96間設施中有12間不符合正確洗手準則，亦有18間沒正確使用個人防護裝備。當局上月發布新指引，要求管理人員限制訪客、取消團體活動、關閉飯堂及檢查院友和職員有否出現病徵。

美國醫療保健協會主席帕金森（Mark Parkinson）指出，聯邦部門以醫院優先，護理設施的檢測結果時間往往較長。不少設施很遲才開始要求職員及院友戴口罩，面對檢測和口罩短缺，即使有院友曾接觸確診者，護理院舍通常要等到他們出現病徵才進行檢測及隔離。

（紐約時報/衛報/華盛頓郵報/法新社）

（抗疫新階段）