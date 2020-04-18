英法對華問責 美暗示病毒源自實驗室 分析：對中國抗疫宣傳反彈

藍韜文：中英關係疫後不再如常

在周五刊登的《金融時報》專訪中，法國總統馬克龍被問及疫情是否暴露西方民主的弱點或突顯中國等威權政體的優勢時，強調資訊自由的開放社會，跟打壓真相的國家不能相提並論，他說：「我們不要太天真，說它（中國）處理（疫情）手法較好。我們不知道，那裏顯然發生過一些我們還不知道的事情。」

另一邊廂，英國外相藍韜文周四在匯報疫情的記者會上被問及中英關係會否生變時，說：「無疑我們在這場危機過後不可能一切如常」，需要向中國提出「困難問題」，例如病毒源頭和為何無法更早制止等。

華外交部：願跟國際社會加強合作

中國駐法國大使館4月12日在網站發表一篇題為「把顛倒的事實再顛倒過來」的文章，匿名中國外交官狠批西方國家對疫情反應遲緩，甚至指摘法國護老院的工作人員「一夜之間拋棄工作，讓病友在飢餓和疾病中死去」。文章惹來法國政界和輿論不滿，法國外長周三罕有緊急召見中國大使抗議。至於英國傳媒近期亦傳出政府質疑中方隱瞞初期疫情，惹來中國大使劉曉明炮轟。

中國外交部發言人趙立堅昨稱，英法領袖多次向中方表達高度讚賞或積極評價，強調中方願跟英、法在內的國際社會加強合作。

趙立堅上月曾在Twitter暗示疫情源頭是美軍在武漢「播毒」，激起美國政界強烈不滿。美國傳媒較早時稱，華府策劃文宣反擊戰，重點指控中方隱瞞和散播假資訊。國務卿蓬佩奧等高官近日屢次質疑中方誤導。蓬佩奧更多次暗示病毒源頭來自武漢病毒研究所。他周五再強調，美國正試圖促中國讓專家進入武漢病毒研究所以查明病毒源頭，又稱世界追問正確的問題是完全合理的。

趙立堅周五稱，中國奉勸美國停止政治操弄，把精力更多放在如何盡快戰勝病毒和提振經濟上。法國總統府周五亦發表聲明，強調沒有證據如近日美國傳媒報道所言，顯示病毒源自武漢實驗室。

港學者：歐洲未必跟美國頭

香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）向本報稱，法國社會確對中國使館言論有憤怒情緒，馬克龍在專訪中的的說法顯然在回應這些情緒。他指，對北京的論述的懷疑情緒在歐洲也不鮮見，儘管有匈牙利和塞爾維亞等的例外，但歐洲主流則不然，即使是意大利，雖有外長迪馬約稱讚中國的態度，但內閣更多成員持較批判的態度。

但歐洲最終會否加入美國追究中國的行列仍有疑問。高敬文提醒，一如馬克龍專訪的主題其實並非中國，而是談歐洲團結，歐洲儘管確對中國心存疑慮，但現時焦點是如何逐步解除封城，即使疫情過後，他相信歐洲焦點仍非中國，而是處理歐洲團結和南歐差別的更迫切問題。

明報記者

（抗疫新階段）