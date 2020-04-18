外勞宿舍成病毒溫牀 星研康復者暫住郵輪

外勞如遭遺棄 組織盼喚關注

新加坡周四錄得728宗單日確診最大增幅，周五亦錄得623宗，令確診數字增至5,050。感染約六成人是外勞。他們居於儼如病毒感染溫牀的宿舍，那兒每12至20人合住一個約4.5平方米的房間，而且要共用洗手間。非牟利援助勞工組織TWC2的副主任區偉鵬說，現時的測試並不充裕，如16人房中一人受感染，餘人只是在自己的房間接受隔離，並無即時獲得病毒檢測，要等到有病徵才做測試。他說，外勞感到遭遺棄，「他們開始覺得被留在那兒等候感染」。他稱，希望今次事件令新加坡社會關注外勞居住環境，「希望這能讓我們明白廉價勞工是有代價的，我們現正付出代價。」

路透社引述新加坡旅遊局稱，正考慮使用郵輪安置康復外勞，騰出宿舍空間。旅遊局稱，郵輪客房配置獨立洗手間，可減低人與人接觸。當局在檢查兩艘各可容納2000人的郵輪，有否合適的通風系統、安全協議和控制感染措施。星洲政府目前也正安排健康外勞往公屋、軍營、商船。

（英國廣播公司/路透社/衛報）