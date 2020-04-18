屢與總統打對台 巴西衛生部長被炒

支持地方封城 曾阻推瘧疾藥

巴西迄今確診人數超過2.5萬，死亡人數超過1900，倫敦大學帝國學院此前更分析，如缺乏防疫措施，巴西可能有超過110萬人死亡。惟博索納羅一直質疑疫情嚴重性，並促各地方政府停止自行封城，盡快重啟經濟活動。曼代塔（Luiz Henrique Mandetta）則呼籲民眾聽從地方政府指示繼續自我隔離，警告國家醫療系統難以應付疫情爆發。博索納羅跟美國總統特朗普一樣，讚揚抗瘧疾藥物氯奎（chloroquine）與硫酸羥氯喹（hydroxychloroquine）是治療新冠肺炎良方，但曼代塔則以缺乏科學理據為由，拒絕批准廣泛使用。

博索納羅上周已有意辭退曼代塔，但在包括內閣中的軍方高層等多名政治巨頭介入後才作罷。不過曼代塔周四在Twitter發文，披露已遭免職，呼籲同僚「不屈地維護生命與科學」。博索納羅隨後證實消息，並宣布腫瘤科專家泰奇（Nelson Teich）接任。他形容今次人事任免是「合意離婚」，又稱雖明白人命無價，但為保障窮人生計，不能無止境封城。

民衆居家敲鍋示威 斥總統殺人犯

國會兩院領袖發表聲明，讚揚曼代塔是公共衛生的「真正鬥士」，強調其離職的負面影響將波及所有人。大批在寓所自我隔離的民眾則在家中窗邊敲打鍋碗瓢盤示威，高呼「博索納羅下台」、「博索納羅是殺人犯」等口號。有醫生向《衛報》形容，博索納羅在疫情間撤換衛生部長「荒謬可怕」。

逾七成人撐 分析：因政治競爭丟官

巴西民調機構Atlas周四公布，多達76%受訪者反對免除曼代塔職務，58%不滿博索納管治，46.5%更支持彈劾他。環球顧問公司Teneo董事總經理馬爾科尼尼（Mario Marconini）認為，曼代塔已成為博索納羅政治上的競爭對手，「這令博索納羅非常恐懼」。

（金融時報/衛報）

（抗疫新階段）