G7多國撐世衛 美：改革世衛達「共識」

【明報專訊】七國集團（G7）周四（16日）召開視像峰會。 與會大部分領袖皆力挺世界衛生組織，強調跨國合作是對抗新冠病毒大流行所必需，但美方會後則強調，各與會者贊成檢討和改革世衛 。
加國：成員認同分享疫苗資訊
美國、德國、法國、英國、意大利、日本、加拿大連同歐盟的領袖周四罕有召開視像會議，為時1小時。白宮會後發表聲明稱，與會領袖支持徹底檢討與改革「欠缺透明度兼控疫失當」的世衛。特朗普周二宣布美國停止向世衛撥款，以抗議世衛在疫情中的表現和偏袒中國。惟不少國家認為在此關鍵期間截斷世衛財源，會破壞全球合作控疫的成效。
德國總理發言人在會後指，默克爾強調「唯有國際強而有力、協調一致的應對才能擊敗大流行」，並表明她完全支持世衛 。加拿大總理杜魯多表示，所有領袖皆認同需要科學與公共衛生的控疫措施，分享疫苗開發與治療資訊，形容世衛是「合作與協調的重要部分」，維持合作才能共度難關。
歐盟委員會主席馮德萊恩與歐洲理事會主席米歇爾發表聯合聲明，稱 G7須領導全球，與現存的國際組織牢固合作及以多邊主義為行動核心，建立「COVID-19危機後」的世界。
《紐時》：世衛謹慎 表現有進步
世衛在今次疫情的角色備受爭議，不少輿論質疑世衛偏袒中國。《紐約時報》昨日發表題為「特朗普對世衛的指摘合理嗎？」的文章，稱世衛作為聯合國轄下機構一向謹慎，但行動已比許多國家的政府更有遠見和速度，也比自身在以往流行病中的表現要好，包括利用中方發表的病毒基因組開發檢驗病毒測試，並主張廣泛檢測和追蹤患者的密切接觸者。