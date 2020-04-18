「放權」州長復經濟 特朗普疑自保

該份無約束力指引將重啟經濟分成3個階段，每階段最少維持14天。首階段將維持大部分封城措施，包括避免不必要出行及10人以上的聚會，學校繼續停課，鼓勵公司在家工作等，但餐廳、戲院、體育場館及宗教場所可在實施保持社交距離的嚴格措施下恢復運作，非必要手術亦可重新進行。如疫情未見反彈，則可進入第二階段，容許非必要出行，學校可復課，公司可容許部分僱員復工，酒吧在不佔企位下可重開，民眾可參與50人以下集會，但長者等高危族群仍建議留家。第三階段則容許公眾在保持社交距離下恢復一般運作。指引呼籲各州建立安全有效的檢測中心，並為醫院提供足夠防護裝備，另外亦呼籲公眾保持衛生，並強烈建議在公眾場合戴口罩。

3階段重啟經濟 時間表各州自訂

特朗普此前堅稱擁有絕對權力決定各州何時重新開放，聲言會在5月1日讓美國恢復正常活動，但周四在白宮記者會上立場軟化，表明會讓各州自行按自身情况決定復工時程，聯邦政府會按需支援。他揚言多達29個州應在不久後準備好重新開放，但拒絕言明是哪些份，強調要求交各州長決定。他又稱美國疫情有緩和趨勢，死亡人數或少於早前的預期。

各州對重啟反應不一，紐約州長科莫周四表示，當地會維持居家令至5月15日。密歇根、俄亥俄、威斯康辛、伊利諾伊、印第安納及肯塔基州長周四亦發表聯合聲明，稱各州經濟互相依賴，將合作分階段安全地重啟地區經濟，但無列明時間表。不過密歇根州周三有民眾上街示威，抗議州長宣布將延長封鎖令至本月30日，斥做法影響生計。

（路透社/紐約時報/BBC）

（抗疫新階段）