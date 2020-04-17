批華諷校長 澳洲大學生面臨開除

20歲的帕夫洛去年7月跟香港留學生發起校內集會，聲援反修例運動，其間受中國人肢體和言語攻擊。身兼昆大客座教授的徐傑事後讚揚施襲者「自發的愛國行為」，惹來澳洲防長警告外國外交官不得壓制言論自由。帕夫洛入稟控告徐傑言論損害其人身安全，徐傑反擊指帕夫洛從事「反華分裂活動」。

聲援港反修例 告中國領事

帕夫洛同年10月當選教務會學生代表，表明尋求關閉校內由北京資助的孔子學院及對抗「維吾爾種族滅絕」，繼續炮轟中國政府。他自言因為抗議活動而受到校方指控，包括社交媒體的諷刺貼文、反對孔子學院合約和批評校長等。《衛報》看過校方指控內容，稱所謂「行為不檢」主要是指帕夫洛行為不恰當和侮辱性，以及損害校方名譽，沒有一項顯示他違法。

據報校方本月27日會見帕夫洛，以作最後決定。帕夫洛則指自己起訴徐傑一案在24日開審，質疑校方是否收到指示趕及提出開除威脅，又強調自己「並非反華」，「我是親華，這是為何我反中共」。

昆士蘭大學發表聲明回應，強調紀律程序旨在處理涉嫌違反大學政策的事宜，並非要限制學生言論自由，否認懲治帕夫洛宣揚自身政治理念。

澳洲政界也關注事件，自由黨國會議員彼得森表示，對帕夫洛有可能因抗議中國的活動受罰感擔憂。

（衛報/悉尼先驅晨報/華盛頓郵報）