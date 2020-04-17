羅興亞難民船漂兩月獲救 逾30人死亡

遭大馬拒泊岸

孟加拉海防隊搜3日營救

孟加拉海岸防衛隊發言人拉赫曼（Shah Zia Rahman）稱，早前收到情報後，花3日搜索這艘難民船，最後在東南面海岸發現它。當局將難民帶到沿海城鎮代格納夫（Teknaf）鄰近的海灘，他們已餓得奄奄一息。孟加拉《達卡論壇報》報道，相信這批羅興亞人來自孟加拉東南沿岸的難民營，拉赫曼則稱，會調查難民是否來自緬甸若開邦。

孟加拉官員引述生還者稱，船上有32人死亡，遺體被拋進海裏；亦有難民稱他們的船三度被大馬拒絕靠近，船員和難民又曾經發生打鬥。據當地傳媒上載到facebook的相片顯示，難民大部分是婦孺。

救援組織籲勿因肺炎拒難民入境

非政府組織「若開計劃」（Arakan Project）總監萊瓦（Chris Lewa）稱新冠肺炎不能成為拒絕難民入境的理由，又估計目前仍有幾艘載着羅興亞難民的船在海上漂流。聯合國難民署（UNHCR）表示，會協助政府安排難民到隔離設施，並提供醫療協助；有報道稱該批難民感染新冠肺炎，UNHCR稱尚未證實。

（BBC/法新社/路透社）