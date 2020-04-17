文在寅抗疫獲認可 執政黨奪國會六成議席

打着「克服（疫情）國難」競選口號的共同民主黨，及其因應比例代表制新創立的共同市民黨，在周三（15日）選舉中合共取得180席，佔國會300個議席的六成，再加上正義黨（6席）和開放民主黨（3席）等政治盟友，足以輕鬆擺脫《國會先進化法》的限制。

「超級執政黨」可阻拉布

2012年訂立的《國會先進化法》同時引入「拉布」和「快速通關」（fast-track）的制度，議員可無限時發言來阻止法案表決，但可進行特別投票，如獲六成議員贊成，法案可被指定為「快速通關法案」，必須在指定期限內表決。共同民主黨在選前已掌控中央和地方政府的執政權，隨着國會也達至六成議席門檻，文在寅政府在餘下兩年任期內除修憲外可輕鬆通過任何法案，韓國傳媒形容共同民主黨現變成「超級執政黨」，2022年3月大選前可全面主導韓國政局。

韓聯社稱，這次是1990年保守派三黨合併成民主自由黨，共計有218個議席後，執政黨再次取得絕大多數議席。報道稱，今次與上次不同，執政黨的議席是在體現民意的選舉競爭中獲得。

選戰結果堪稱共同民主黨的命運逆轉，因朝鮮核問題無進展、經濟持續低迷以及司法部長曹國的醜聞等，文在寅政府民望一度大跌，但在新型冠狀病毒疫情爆發後，因在選前控制疫情，民望重新飈升，帶動黨友選情。韓聯社稱，共同民主黨料乘勝追擊，加緊編製第二波抗疫預算。

保守派的最大在野黨未來統合黨及其比例代表政黨未來韓國黨，這次幾乎只保住嶺南地方（慶尚道、大邱、釜山、蔚山）的基本盤，共得103席，勉強達到阻撓修憲所需的100席門檻。其中在焦點戰首爾鐘路選區，黨魁黃教安也不敵執政黨前總理李洛淵，前晚已宣布辭職以承擔敗選責任。韓國傳媒分析，因有力問鼎青瓦台的領袖人物紛紛落馬，該黨短期內或陷內訌，更難制衡政府。

首名脫北者贏國會議席

另外，2016年攜同妻兒叛逃韓國的前朝鮮駐英公使太永浩，則改名「太救國」，代表未來統合黨在首爾江南選區勝出，是歷來首名脫北者贏得國會議席。太永浩多次批評文在寅對平壤的接觸政策，當選後聲言將盡全力促使政府正視朝鮮現實，並開展可持續的對朝政策。

（韓聯社/東亞日報/KBS）

（抗疫新階段）