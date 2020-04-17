曾遭批醫院過多 今反成抗疫優勢

病牀數超鄰國 減死亡率

到目前為止，德國新冠肺炎死亡率僅2%，遠低於意大利的13%和西班牙的10%。這除了因為德國每天可進行多達10萬次病毒檢測、大量增購呼吸機外，醫療專家指出，德國醫院病牀數目多於鄰國，亦是低死亡率的關鍵因素。據經濟合作與發展組織（OECD）最新調查，德國每10萬人有33.9張深切治療病牀，西班牙和意大利分別只有9.7及8.6張病牀。德國共有49.7萬張用於普通和急症的病牀，相較英國只有10.1萬張。英國目前的病牀較1988年少了44%。

疫情初期，德國擁有2.8萬張深切治療病牀，多於大多數鄰國，最近病牀已增加至4萬張。德國深切治療和急症跨學科協會（DIVI）主管詹森（Uwe Janssens）說，與西班牙和意大利兩大歐洲重災區相比，德國擁有密度非常高的醫院和牀位，成為這次危機中的一大優勢，「諷刺的是，這是我們過去一直受到批評的事情」。

貝特爾斯曼基金會（Bertelsmann Foundation）去年發布一項具影響力的研究，建議德國醫院數目應減少超過一半，從目前近1400間減至不足600間。該基金會當時指出，只有這樣激進的做法，才能「改善病人的護理條件，紓緩醫護人員短缺的問題」。

政府補助醫院 增ICU病牀

意大利目前也致力增加醫院的深切治療病牀，由疫情前的5223張增加至上周三的6634張。但德國增加牀位的幅度大得多，柏林政府上月指示醫院推遲所有非緊急手術，並同時承諾補償醫院的收入。這些醫院每騰空一張病牀給潛在新冠肺炎患者，每天可獲560歐元；每增設一張深切治療病牀可獲5萬歐元。自上月起，德國深切治療部病牀佔用率已從75%至80%降至50%。不過，有專家指出，雖然德國病人等候入院的時間較短，但醫院供過於求的缺點是，很多小型醫院水平未能符合標準，部分醫療機構沒有足夠人手及設備。

（金融時報/路透社）

（抗疫新階段）