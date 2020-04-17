德國部署解封 部分商店下周重開 學校下月局部復課 每班需縮規模

默克爾周三在記者會宣布，汽車經銷商、單車店、書店和其他面積小於800平方米的店鋪，可於下周一恢復營業，但須嚴格執行社交距離措施，如限制進店人數及避免顧客在店外排隊等。學校則於下月4日起局部復課，以中小學最高年班優先，校方需縮減每班規模及更改校巴時間表等，減低傳播風險。符合嚴格衛生準則的髮廊亦可於下月4日重開，但酒吧、食肆、日間護理中心及戲院等將繼續關閉。現行的社交距離措施，包括禁止兩人以上聚集，以及須與他人保持至少1.5米距離，將持續至下月3日，運動或音樂會等大型活動的禁令則延至8月底。

大型活動禁令延至8月

在宣布今次決定前，默克爾周二先諮詢由26名專家組成的小組，翌日再與16州首長協商。他們將於本月底再開會，商討下月3日以後的計劃。美國及日本等地中央及地方政府就抗疫出現分歧之際，默克爾因有效協調聯邦及州政府獲讚。巴伐利亞州首長索德（Markus Soder）亦有出席周三的記者會，他稱近日的辯論達致良好的結果，強調各州與聯邦政府團結。在德國聯邦體制下，學校和衛生部門都由州政府控制，由於各州疫情大不相同，故有不同考量，如疫情較嚴峻的巴伐利亞州暫時會繼續關閉幼稚園和小學。

中央地方充分合作協調成優勢

迄至昨日，德國有逾13萬宗病例，3569人死亡。默克爾形容「已拉平（疫情的）曲線」，稍微放寬限制後，加強追蹤傳播鏈將非常重要。目前德國每日可為10萬人進行病毒檢測，規模超越其他歐洲國家。本身是科學家的默克爾，亦引用科學數據解釋須保持謹慎的理由。她指平均一名患者可傳染多少人的數值，是政府研究的關鍵之一。該數值現時約為1，但只要提升至1.1，醫療系統預料10月就會超出負荷，又警告「在新藥物或疫苗面世前，我們需與此病毒共存」。

封城措施嚴重打擊各國經濟，如何重啟經濟活動成抗疫新焦點，丹麥、奧地利及西班牙等地近日亦相繼有限度放寬限制。德國經濟部門指出，因應「全球需求崩潰、供應鏈中斷、消費者行為改變及投資者之間的不確定性」，該國經濟3月陷入衰退。不少零售商及商家亦瀕臨破產邊緣。

（紐約時報/德國之聲/金融時報）

（抗疫新階段）