法國亞馬遜被判未保護員工

法院向亞馬遜作出緊急裁決，要求亞馬遜制定新措施時例止銷售非必要用品一個月。英國廣播公司（BBC）引述亞馬遜發予工會的內部文件指，周四起會關閉6個倉庫至最少4月20日。

裁決雖然容許法國亞馬遜銷售食物、藥物和衛生用品，該公司仍基於業務複雜程度及每項違規可能被罰100萬歐元（約840萬港元），認為風險太大，決定先暫停倉庫運作。杜瓦爾質疑裁決內容非常模糊，強調公司斥巨資在衛生預防措施如搓手液和口罩上，又表示會跟工會合作確保倉庫能盡快恢復運作。

印度一薄餅速遞員確診 72個家庭需隔離

印度南德里（South Delhi）則有一名薄餅速遞員周二（14日）確診，當局追蹤其曾送外賣的家庭，最後有72個家庭和他的17名同事都要隔離。印度傳媒指他已出現感染症狀約20日。

（衛報/今日印度）

（抗疫新階段）