特朗普謀五一重啟經濟 企業高層促先加強檢測

特朗普成立了名為「偉大美國經濟復蘇業界組織」的專責小組以跟進重啟經濟事宜，但周三在跟商界最高層的四輪電話會議，第一輪即收到上述要求。該輪與會商界高層來自銀行業、金融服務業、飲食業、酒店業和零售業界等，直指美國目前的檢測水平，不足以有效復工，部分高層直言正嘗試自行取得測試套裝，供應員工以至是顧客。

報道指特朗普在會上提議或以唾液測試判斷有否受感染，獲得正面迴響，特朗普又強調重啟經濟不代表保持社交距離的政策結束，人們或要習慣戴口罩工作。消息人士指，特朗普還敦促與會者對外稱讚自己及政府。白宮發言人拒絕評論。

威脅強制國會休會

另外，特朗普周三威脅要強制國會休會，從而繞過國會阻撓，直接完成聯邦政府抗疫相關的人事任命，包括國家情報總監和主管食物分派項目的副農業部長，惹來專制行事的批評，兩黨議員也表驚訝。總統理論上在兩院互不同意時有權力逼整個國會休會，但這原意用於特殊情况的權力從未曾動用過，連特朗普也說：「也許它從未被用過，甚至沒人確定有沒有（這權力），但我們將會這樣做。」

（華爾街日報/NBC）

（抗疫新階段）