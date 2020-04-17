北海道爆第二波感染 證缺大規模檢測難控疫

北海道曾是日本疫情最嚴峻的地區，道政府2月底自行頒布緊急狀態，成全國首例，當地學校一度停課，其抗疫措施領先中央政府而備受好評。政府上月19日結束緊急狀態，學校本月初復課。惟近日確診病例再度急升，當地計劃下周初起停課至下月6日。

專家稱日本缺檢測難追蹤病毒

英國倫敦大學國王學院人口衛生研究所總監澀谷健司稱，當時日本疫情仍處於早期，北海道成功透過追蹤接觸者及進行隔離控制群體感染，令疫情只限於局部地區。在這方面，北海道與韓國大邱市相似，但韓國隨即推行大規模病毒檢測，日本至今接受過檢測的人口比例卻相對較低。澀谷認為，這令日本未能掌握病毒如何在人群中傳播。

專家：東京須將感染率降低98%

日本政府呼籲民眾減少八成社交接觸遏疫情，電訊公司彙整出東京都等7個進入緊急狀地區市中心的人潮流量，顯示周二（14日）外出人流，較疫情擴散前大減四至七成，其中東京澀谷站周邊下午的人潮，較今年1月中旬至2月中旬，即疫情尚未擴散前減少約63.6%。

橫濱市立大學信息科學教授佐藤彰洋指出，根據他的模型推算，東京需要將感染率降低97%至98%，才能迅速遏制疫情。他又指，若只是將社交接觸減少80%，不足以在東京遏制疫情。

（BBC/金融時報/衛報/路透社）

（抗疫新階段）