日政府擬向每名國民派7000元

日本放送協會（NHK）報道，公明黨黨魁山口那津男昨日與安倍通電話時，再度提出向每名國民發放10萬日圓的要求，安倍回應稱會探討有關提案。安倍在跟黨友商討後再次致電山口，表示有意落實全民派發10萬日圓。

「安倍的口罩」 遭批浪費公帑

另外，日本政府日前宣布向每戶派兩個布口罩，昨日已運抵東京都郵局。當局優先向最初進入緊急狀態的7個都府縣發布口罩，其中重災區東京都今日開始派，整個計劃耗資466億日圓（約33.5億港元）。惟有輿論質疑布口罩成效，斥政府「浪費納稅人金錢」，又戲稱這是「Abenomask（安倍的口罩）」，有關字眼出自「Abenomics（安倍經濟學）」。根據《讀賣新聞》本月11至12日進行的民意調查，有73%受訪者表示對這項措施予以劣評。

安倍妻疫情仍旅遊捱轟

安倍夫人昭惠繼日前在櫻花樹下拍照，被批無視減少外出建議後，《週刊文春》披露她上月15日曾到大分縣旅行，與約50人的團體參觀宇佐神宮，其間沒戴口罩。而在前一日，安倍才剛剛呼籲民眾對疫情保持警覺。事件再度引起網民熱議，甚至有右派支持者促安倍離婚。

（NHK/讀賣新聞/週刊文春）

（抗疫新階段）