日本緊急狀態擴全國 盼減長假人流 醫療瀕爆煲 東京有病人遭110醫療機構拒收

日本首相安倍晉三昨宣布將緊急狀態擴大到全國。他稱，北海道、岐阜縣、京都府、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣6地尚未實施緊急狀態的地區確診者增加，加上考慮到4月底5月初黃金周長假的人流，希望能盡量減少人與人的接觸。他表示，要遏制疫情擴大並防止醫療崩潰，必須全國團結一致抗疫。

確診人數逾9000

截至昨日，日本確診人數累計已超過9000人，死亡人數亦近200。政府上周二（7日）宣布東京等7個都府縣進入緊急狀態，以便地方政府實施防疫措施，包括要求居民避免非必要外出等，期望將出行人數減低最少七成；惟感染數字仍不斷上升，愛知縣上周五（10日）更自行宣布進入緊急狀態。經濟再生大臣西村康稔昨在疫情對策本部會議會上指出，目前北海道等多個未實施緊急狀態地區累計感染人數破百，而且出現人口向外縣流動，造成集體感染的傾向，同時疫情擴散的時間亦縮短，有必要在即將到來的長假期間盡量減少人流。

有關措施效用仍成疑問，特別在東京、神戶、京都等地接連出現醫療機構集體感染的個案之際，醫療系統因疫情崩潰的憂慮再受關注。日本每千人便有13.1張病牀，為OCED成員國中最多，但日本醫療資訊服務公司E Health Care昨公布上月17至23日的問卷調查結果，約800名受訪醫生中只有四成認為任職的醫療機構有執行妥善的院內感染防範措施，更有六成指院內口罩等防護裝備不足。

醫院隔離病房不足 憂院內感染

因感染人數急增，日本醫療資源日益受壓，重災區東京尤為嚴重。東京本月1日至11日期間運送病人入院的個案為830宗，平均達平日的4倍，而上月被5間或以上的醫院拒收的個案，或在20分鐘以上仍未確定接收醫院的個案，亦達931宗，較去年同期大增33%。NHK周三（15日）引述消息人士報道，本月一名疑似感染新冠肺炎的患者接連遭110間緊療機構拒收，亦曾有疑似確診的八旬長者因未能找到願意接收的醫院而呆等10小時。報道引述醫護稱，現時醫院為免疑似患者入院等候檢測結果期間感染其他院友，會安排其入住單人病房或是獨住多人病房，導致無法收症的醫院日多，若趨勢持續，普通醫療體制勢被拖垮。

日本檢測數偏少 專家促增加

不少專家指出徹底檢測與隔離是防止感染擴散所必須，惟日本檢測數字至今仍較其他地區低（見另表）。安倍上周雖表明將檢測擴大至每日2萬次，但截至周日（12日），每周平均檢測數只得約6500次。《日本經濟新聞》報道，厚生勞動省參考韓國實施的檢測措施，周三宣布各地方政府在必要且醫生判斷可行的情况下，可實施「免下車」快速檢測，以防止醫院內部感染，並增加檢測數量。

英國倫敦大學國王學院人口衛生研究所總監澀谷健司稱，日本迄今致力截斷集體感染，將病毒檢測限於密切接觸者及從疫區返國等範圍，並只限政府認可的醫療機構進行，但沒被發現的輕症患者或無症狀感染者同樣可能令疫情擴散，有必要以設置檢測中心等措施加強檢測。

（NHK/共同社/朝日新聞）

（抗疫新階段）