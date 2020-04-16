掛香港區旗油輪伊朗水域一度被扣

【明報專訊】波斯灣一艘懸掛香港區旗的船舶周二（14日）被武裝人員登船，並逼駛入伊朗水域，其後放行，船上報稱有22名中國船員，全部無恙。暫時未知武裝人員身分，但外界相信是伊朗海軍。事件促使相關機構向在波斯灣這條主要石油出口航線上的船舶發出警告。
美媒：涉走私貨遭伊海軍截查
英國海上貿易組織（UKMTO）表示，事發的「SC Taipei」號當時在阿曼灣，一批武裝人員突然登船，並把船帶到距伊朗阿爾庫港（Ras Al Kuh）約5.5公里處。據航運追蹤網站FleetMon的數據，這艘船4天前最後一次顯示沙特石油樞紐朱拜勒（Jubail）為其目的地，此後拋錨停下。《華爾街日報》引述一名西方海事安全官員稱，涉事為一艘運油輪，因涉嫌裝載走私貨物而被伊朗海軍檢查，隨後被放行。
「SC Taipei」號的註冊船東為SC Taipei Shipping Co. Ltd.。據IHS Marine稱，此油輪原本由中國上海傲興船舶管理有限公司（Aoxing Ship Management Shanghai Ltd.）營運，但該公司於3月因來自伊朗的石化產品問題受美國制裁。
近幾個月來，穿越波斯灣霍爾木茲海峽的油輪常被伊朗海軍攔截或接近。UKMTO於1月已要求運貨商在波斯灣採取防範措施，又稱一艘船3月下旬在伊朗海岸線附近遭小艇襲擊，幸成功逃脫。伊朗去年夏天亦曾扣押一艘懸掛英國國旗的油輪，報復一艘伊朗船舶在英國海外領地直布羅陀被扣。UKMTO周二警告，經過這一海域的船舶應保持警覺。