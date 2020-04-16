掛香港區旗油輪伊朗水域一度被扣

美媒：涉走私貨遭伊海軍截查

英國海上貿易組織（UKMTO）表示，事發的「SC Taipei」號當時在阿曼灣，一批武裝人員突然登船，並把船帶到距伊朗阿爾庫港（Ras Al Kuh）約5.5公里處。據航運追蹤網站FleetMon的數據，這艘船4天前最後一次顯示沙特石油樞紐朱拜勒（Jubail）為其目的地，此後拋錨停下。《華爾街日報》引述一名西方海事安全官員稱，涉事為一艘運油輪，因涉嫌裝載走私貨物而被伊朗海軍檢查，隨後被放行。

「SC Taipei」號的註冊船東為SC Taipei Shipping Co. Ltd.。據IHS Marine稱，此油輪原本由中國上海傲興船舶管理有限公司（Aoxing Ship Management Shanghai Ltd.）營運，但該公司於3月因來自伊朗的石化產品問題受美國制裁。

近幾個月來，穿越波斯灣霍爾木茲海峽的油輪常被伊朗海軍攔截或接近。UKMTO於1月已要求運貨商在波斯灣採取防範措施，又稱一艘船3月下旬在伊朗海岸線附近遭小艇襲擊，幸成功逃脫。伊朗去年夏天亦曾扣押一艘懸掛英國國旗的油輪，報復一艘伊朗船舶在英國海外領地直布羅陀被扣。UKMTO周二警告，經過這一海域的船舶應保持警覺。

（華爾街日報/路透社）