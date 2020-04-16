英報停刊中國官媒付費文章

《每日電訊報》的「中國觀察」（China Watch）欄目已有逾10年歷史，由中國官媒《中國日報》（ China Daily）資助，內容由中國官方記者所寫，主要呈現對中國在世界上地位的樂觀看法。然而近日《每日電訊報》已移除網站上有關內容，另一個轉載《人民日報》內容的欄位亦已被移除。

被移除的內容標題包括〈為何有人將中國阻止新冠肺炎的堅決努力視為不人道？〉、〈傳統中藥有助對抗新冠肺炎〉及〈爆發新冠肺炎並不是針對中國得分的機會〉等。《每日電訊報》沒有解釋為何不再刊登有關文章。《衛報》指出，《每日電訊報》轉載《中國日報》的內容，每年獲得約75萬鎊（約727萬港元）。

英媒批中國投資外媒 威脅國安

中國被指試圖在疫情大流行期間提高其在西方讀者眼中的地位，包括大量投資面向海外觀眾的中國環球電視網（CGTN）滾動新聞頻道，同時中國外交官也愈來愈多以英語在Twitter發表觀點。有關做法惹來英國傳媒批評，例如英國《星期日郵報》最近數周報道中國在英國影響力增加，涉威脅國家安全。《每日電訊報》在爆發新冠肺炎疫情以來亦多次批評中國，包括派記者到武漢一周，質疑中國實際染疫死亡人數遠比官方公布的多。

其他西方主流傳媒例如《華爾街日報》亦有類似「中國觀察」的欄目，但該報數周沒再更新，未有回應是否繼續刊登。《紐約郵報》直至最近亦有類似的欄目，但發言人表示今年較早時已決定不再接受中國營運媒體包括《中國日報》的內容廣告。

（衛報）