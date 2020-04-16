蘋果Google數據分析：港人最早減出行 歐美重災區民眾反應遲兩月

該網站（www.apple.com/covid19/mobility）的數據涉及63個國家地區，包括港澳台，部分國家會細分個別城市，如美國的紐約和三藩市、英國的倫敦和曼徹斯特等。蘋果公司表示，蒐集這些數據的方法是統計所有iPhone手機上安裝Apple地圖的路線查詢數量，以比較世界各地駕車、步行或乘坐公共交通人數，並與1月13日的基準日比較。

統計手機地圖路線查詢量

資料顯示，中國大陸以外較早出現疫情的香港，早於1月下旬民眾的出行數據已較1月中大跌四成，之後反覆向下至今。至4月13日，香港人外出步行人數較3個月前少55%，駕駛亦少48%。爆疫情况與香港接近的新加坡，民眾外出減少情况只緩慢下跌，直到4月確診人數急升和政府推出多項限制後，外出人數才大減，現時他們外出的數字跌幅比香港還大。

至於歐美，很多重災區要到3月才出現民眾外出大減的情况。在意大利羅馬，3月初民眾外出數字較1月中大減超過九成，倫敦幾星期後出現同類情况。現時疫情最嚴重的紐約市，3月開始民眾乘坐公交或步行的人數也較1月中大減超過八成。

惹私隱憂慮 同稱不供個別數據

Google本月初也推出類似網站（google.com/covid19/mobility），數據是以今年1月3日至2月6日內每周相同日子平均比較，並由2月23日開始顯示，較蘋果公司公布的數據遲，但報告較蘋果詳盡，能夠細分為6個範疇的地方，包括購物、公園、辦公場所和住所等，所包含的國家地區有131個，也較蘋果多。

兩間公司都表明，公開提供這類資訊的目的，是協助相關政府了解民眾出行數據，以助它們制定抗疫政策。對於私隱憂慮，蘋果稱不會提供查詢請求的絕對數量或駕車出行的具體人數，只會提供百分比變化數據。公司亦強調，這些數據不會顯示個別用戶資料，也不會跟蹤個人用戶或其位置。Google亦強調所有資料都是匿名，也不會長期公開。

（BBC/法新社）

（抗疫新階段）