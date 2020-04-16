女領袖抗疫出色 重燃陽盛陰衰關注

德紐芬蘭台灣當機立斷 擋疫情

多名女性領袖今次的抗疫反應獲國際關注，例如台灣的總統蔡英文迅速對中港澳封關，擋下第一波疫情，截至昨日僅有395宗確診病例，6人死亡。當局又加快個人防護裝備生產，日前更宣布捐贈1000萬個口罩到歐盟及美國。

至於在德國，根據羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）昨日的數據，全國有逾12.7萬宗病例，是歐洲重災區之一，但死亡人數為3254人，遠低於其他疫情嚴重的歐洲國家。該國現時每周做35萬次病毒檢測，規模屬歐洲最大，總理默克爾的支持度持續上升。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）亦被讚在疫情早期迅速採取行動，包括上月19日暫停外國遊客入境，並於4天後實施4周封城令，同時在全國推行廣泛檢測。該國截至昨日有逾1300宗病例，僅9人死亡。

北歐5國當中，只有瑞典由男性領導，其首相勒文（Stefan Lofven）因拒絕封城引起爭議。相比下，全球最年輕國家領袖、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的抗疫措施獲85%民眾支持；冰島總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）亦因推行大規模檢測、及早偵測病例並作追蹤和隔離而備受好評。

當然，男性領袖當中亦有表現出色的例子，如韓國總統文在寅的抗疫模式成多國參考典範。不過女性在政治比例較低下，抗疫表現卻相對較受注目，各國議會聯盟（IPU）及聯合國的數據顯示，截至今年1月1日，全球只有20個國家由女性擔任元首或政府領袖，女性議員亦只佔四分之一。

（CNN）

（抗疫新階段）