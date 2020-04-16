厄瓜多爾疫城市長：像炸彈炸過

厄瓜多爾全國約有7600宗確診個案，瓜亞基爾一市已佔超過七成，令市內停屍間、殯儀館和醫院都不堪重負。比特里指全國的「零號病人」是一名從西班牙抵達瓜亞基爾的厄國年長女子，她形容這裏是炸彈爆炸的地方，「其他地方只是承受衝擊波，坑洞仍在瓜亞基爾」。

7000確診300亡 料死亡人數破3500

比特里承認當地沒準備好應對新冠肺炎，稱沒想過看到武漢發生的事會在瓜亞基爾出現。官方數據指全國新冠肺炎死亡人數有369人；而當局預計未來數月瓜亞基爾的確診死亡人數會高達3500。負責帶領由警員和軍人所組成應對疫情團隊的沃特（Jorge Wated）周日在Twitter稱，過去3周在瓜亞基爾的民眾住所收到771具遺體，在醫院亦收到631具。

比特里相信當地實際死亡人數更高，指許多病人未檢測已去世，又因缺乏時間、空間和資源作後續檢查，確認是否死於新冠肺炎，但單計3月死亡人數已較去年同期多1500人。比特里稱現已預留1200萬美元（約9360萬港元）用於檢測、隔離和監察確診個案。

總統莫雷諾上周五宣布他及內閣官員將減薪一半共渡時艱，減薪安排亦影響國會議員及其他官員。莫雷諾亦提出成立人道援助基金，透過向2018年收入超過100萬美元（約780萬港元）的企業收取5%款項，又向月薪逾500美元（約3900港元）的人徵稅，但惹來原住民、工會及商界領袖質疑。

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）