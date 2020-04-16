紐約市修訂標準 死亡數字急增

統計納懷疑個案 當局：助判疫情規模

紐約市衛生局長巴博特（Oxiris Barbot）說：「儘管這些數據反映病毒對我們城巿造成的悲慘衝擊，但它有助我們判斷這次疫情的規模和範圍，引導我們作出決定。每一宗死亡背後都有朋友、家庭和所愛的人。我們致力確保每一個死於新冠病毒的紐約人都被計算在內。」據衛生部門指引，相關人士死亡證上列出的死因是「新冠肺炎或等同」。

紐約市長白思豪上周承認，該市的官方死亡數字可能被低估。他指出，許多患者在家中去世，即使可能死於新冠肺炎，但沒有納入官方統計。而在疫情爆發初期，紐約市亦欠缺廣泛檢測。

調整數據後，紐約市周二累計死亡人數為10,367，全美國累計則為28,300。隨着紐約州的住院和感染率開始放緩，州長科莫周一說：「最壞的情况已經過去了。」但紐約西奈山醫院院長賴克（David Reich）警告，疫情還未穩定，「我不認為人們應過早慶祝」。

（路透社/法新社）

（抗疫新階段）