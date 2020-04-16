特朗普閂水喉查世衛失當 惹抨擊 總幹事譚德塞遺憾 科學家批短視

90天調查 續與世衛尋「有意義改革」

特朗普在白宮記者會上稱，他會暫時叫停美國對世衛的撥款，直至完成為期60天至90天的調查，以判斷世衛回應疫情的手法。他指摘世衛管理嚴重失當，隱瞞病毒傳播，又散播中國的「假資訊」，加劇全球疫情。他斥世衛未能履行基本職責，必須為此問責，尤其質疑世衛對他在1月底對中國設置旅遊禁令的批評——美國是最早對中國封關的國家之一，但世衛在很長時間一直反對類似做法。不過，特朗普強調，美國仍會跟世衛保持接觸，以尋求「有意義的改革」。

特朗普上周二（7日）已威脅要暫停對世衛的撥款，斥世衛「以中國為中心」（China-centric）。路透社引述一名匿名華府官員稱，政府內部對特朗普這決定有強烈反對聲音，尤其是最高層的衛生顧問，但特朗普仍一意孤行。

美國是世衛最大「金主」，國務院數據顯示華府去年向世衛捐獻4億美元（約31億港元），佔後者預算的15%（見表）。對世衛的相關撥款已獲國會通過，但白宮仍可按特定理據延遲繳款，只是取消撥款則須國會另外通過。白宮或可調撥部分對世衛的撥款，用於相似用途，毋須經國會審批，但白宮要取回已捐予世衛的資金則應很難。

美政客批卸責轉移視線

西方科學界群起反彈，英國愛丁堡大學全球衛生專家斯里達爾（Devi Sridhar）批評特朗普做法是「短視的決定」，會對世衛帶來災難影響，「我們比以往都更需要世衛，以支持所有國家，尤其是中低收入國」。在奧巴馬時代曾主管美國國際開發署（USAID）災難回應部門的柯寧戴克（Jeremy Konyndyk）則稱，此舉會有反效果，「令美國及世界更不安全」，批評特朗普政府擺明試圖推卸自身錯失的責任。

美國民主黨的參議院撥款委員會副主席雷希（Patrick Leahy）稱，世衛可以「對中國更為嚴厲」，但當前該組織仍需要美國的「強力支持」，形容在世紀最大流行病爆發之際，扣起對世衛的撥款，儼如在敵人逼近之際削減盟軍彈藥。他又重申白宮知道自身在疫情初期處理失當，無視眾多警告和浪費寶貴時間。

北京：損國際抗疫合作

特朗普雖在1月底已對中國封關，但此後一段時間仍多次稱讚中國應對和透明度，同時他未有提前儲備呼吸機和個人防護裝備等物資，被質疑令美國疫情爆發更難受控。

聯合國秘書長古特雷斯承認待疫情過後，必然要作全面檢討，包括各方如何回應危機，但現在是全球抗疫戰鬥的團結時刻，而非削減世衛資源的時刻。世衛屬聯合國轄下組織。

中國外交部發言人趙立堅昨日回應稱，當前全球疫情情勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方這一步將削減世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，抵制的是包括美國內部的世界各國，特別是能力脆弱的國家。

（綜合報道）

（抗疫新階段）