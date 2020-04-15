官方稱切爾諾貝爾周邊山火受控

綠色和平俄羅斯分部向路透社表示，該山火範圍較官方估計的更大，並可能對人們健康構成威脅。該組織稱，最大一處火場面積達3.4萬公頃，第二大火場達1.2萬公頃，且距離切爾諾貝爾核電站遺址僅1公里。切爾諾貝爾旅行團經營者葉梅利安年科（Yaroslav Yemelianenko）上載一段影片，可見核電站附近有火焰和濃煙，並指出大火已到達廢棄城鎮普里皮亞特（Pripyat），該處距核電站及核廢料棄置場僅2公里。

切爾諾貝爾核電站的第四號反應堆1986年4月發生爆炸，泄漏輻射威脅大部分歐洲地區，其後核電站和鄰近的普里皮亞特鎮被廢棄，核電站方圓30公里被列為禁區，但近年吸引不少遊客到周邊觀光。

當局稱核電站「沒受威脅」

烏克蘭緊急服務處周一表示，要遏止火勢有難度，但呼籲人們保持冷靜，強調首都基輔的所有輻射水平正常，敦促民眾勿誤信「末日謠言」。該處一名官員稱，該核電站及其儲存設施「沒受威脅」。當局稱，已派出300多名消防員、數十輛消防車及6架飛機滅火，但未具體說明火勢距離核電站多遠。警方已拘捕一名涉縱火的27歲男子。

（BBC/衛報）