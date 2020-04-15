桑德斯奧巴馬表態撐拜登

【明報專訊】上周二（8日）退出民主黨總統提名戰的左翼進步派領袖桑德斯，周一（13日）跟原來的對手拜登聯手發表網上直播和宣布支持對方，誓言要令共和黨對手特朗普只能夠成為「一任總統」。桑德斯這次迅速和堅定的表態，跟上屆大選只是勉強支持希拉里大相逕庭。前總統奧巴馬昨亦發聲明，宣布拜登代表民主黨角逐總統。奧巴馬此前為避嫌，黨內初選期間未有公開表態撐誰，其最新表態有望助團結民主黨。
「我們需要令特朗普變成一任總統，我們需要你（拜登）進入白宮。」桑德斯在片段中直斥特朗普是美國「現代史上最危險的總統」，他向拜登說：「我會盡一切努力以看到這點成真。我將會需要你，不止是勝出競選，還有要管治。」拜登則承諾會跟桑德斯合作，以建立可獲對方支持者認可的政府。
拜登吸納左翼選民能力存疑
《紐約時報》形容，二人如今的挑戰在於如何建立一套符合拜登相對溫和的政策觀點、同時能爭取進步派認可、還要貼近目前全國民心的政治議程。但進步派人士對拜登肯作出的妥協抱有疑問，本身支持桑德斯的年輕人關注氣候變化活動組織Sunrise Movement的政治主任韋伯直言：「贏得桑德斯支持是一回事，但拜登不應認為工作已結束，他如欲贏得進步派領袖和年輕人的心，還有工作要做。」《紐時》引述知情者稱，拜登的顧問和盟友已在拉攏桑德斯競選團隊一些成員。
現時民主黨內部形勢跟上屆截然不同。當年希拉里勉強出線，但跟桑德斯陣營鬧得不愉快，最終要展開漫長的和解過程。桑德斯最終被指「勉強」表態支持希拉里，但支持者明顯對希拉里全無熱情，埋下希拉里爆冷落敗的伏線。