桑德斯奧巴馬表態撐拜登

「我們需要令特朗普變成一任總統，我們需要你（拜登）進入白宮。」桑德斯在片段中直斥特朗普是美國「現代史上最危險的總統」，他向拜登說：「我會盡一切努力以看到這點成真。我將會需要你，不止是勝出競選，還有要管治。」拜登則承諾會跟桑德斯合作，以建立可獲對方支持者認可的政府。

拜登吸納左翼選民能力存疑

《紐約時報》形容，二人如今的挑戰在於如何建立一套符合拜登相對溫和的政策觀點、同時能爭取進步派認可、還要貼近目前全國民心的政治議程。但進步派人士對拜登肯作出的妥協抱有疑問，本身支持桑德斯的年輕人關注氣候變化活動組織Sunrise Movement的政治主任韋伯直言：「贏得桑德斯支持是一回事，但拜登不應認為工作已結束，他如欲贏得進步派領袖和年輕人的心，還有工作要做。」《紐時》引述知情者稱，拜登的顧問和盟友已在拉攏桑德斯競選團隊一些成員。

現時民主黨內部形勢跟上屆截然不同。當年希拉里勉強出線，但跟桑德斯陣營鬧得不愉快，最終要展開漫長的和解過程。桑德斯最終被指「勉強」表態支持希拉里，但支持者明顯對希拉里全無熱情，埋下希拉里爆冷落敗的伏線。

（紐約時報/路透社）